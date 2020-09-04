Понад 70 партій почали передвиборчу агітацію до початку кампанії - ОПОРА

В Україні понад 70 політичних партій почали публічну активність, що мала ознаки агітаційної кампанії, ще до початку виборчого процесу місцевих виборів.

Про це повідомила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська на пресконференції, презентуючи перший звіт за результатами спостереження за дочасним етапом передвиборчої боротьби, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми можемо констатувати, що активна передвиборча боротьба вже розпочалася на місцях. Понад 70 політичних партій, за оцінками наших спостерігачів, уже розпочали передвиборчу агітацію, хоча знову ж таки до 5 числа (5 вересня – ред.), до їх реєстрації, вона може трактуватися по факту як політична реклама", - розповіла Айвазовська.

За її словами, у ОПОРИ викликають занепокоєння досить поширені факти активності благодійних фондів, "що надають ті чи інші матеріальні блага виборцям, які в період офіційного старту кампанії могли діяти, але тим не менш, це є порушенням стандартів щодо рівних умов для учасників передвиборчої боротьби". "Ми закликаємо всіх після 5 вересня уникнути подібних дій, тому що наші спостерігачі націлені на фіксацію та документацію таких фактів, а правоохоронні органи отримали нові можливості, зокрема, - негласних слідчих дій, у зв’язку з тим, що відзавтра підкуп вважається вже в ході практично виборчої кампанії тяжким і особливо тяжким злочином, на відміну від попередніх виборів. Тому інструментів у поліції для фіксації, розслідування як грошових підкупів, так і, очевидно, благодійності, яка також заборонена, буде достатньо", - наголосила голова правління Громадянської мережі ОПОРА.

Також вона розповіла про фіксацію передвиборчої агітації в соціальних мережах. "Ми фіксували і те, що активно передвиборча агітація вже існує в інтернеті, соціальних мережах. За нашими оцінками середня кількість витрат на її здійснення вже перевищує пів мільйона доларів. Тому що соціальні мережі такі, як Фейсбук, не лише фіксують, хто заплатив за конкретну політичну рекламу, а і на яку аудиторію вона поширена, яка оціночна вартість цієї реклами і агітації", - додала Айвазовська.

Вона уточнила, що за оцінками ОПОРИ, найбільш вартісну агітацію по Україні в соцмережах проводила Українська Галицька партія, також партія "За майбутнє" та "Європейська солідарність".

За даними оприлюдненого звіту ОПОРИ до десятки лідерів за витратами на рекламу в соціальних мережах увійшли також "Партія Шарія", "Слуга народу", "Пропозиція", "Перемога Пальчевського", "Наш край" та "Голос".

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.