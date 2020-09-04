КВУ прогнозує, що місцеві вибори-2020 стануть найпроблемнішими в історії

Підсумки моніторингу виборчої кампанії дають Комітету виборців підстави вважати, що цьогорічні місцеві вибори стануть найскладнішими і найпроблемнішими в історії України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав голова КВУ Олексій Кошель на брифінгу 4 вересня.

"Підсумки нашого моніторингу дають підстави давати характеристику останньому місяцю виборчої кампанії, і ми маємо підстави говорити про те, що в нас відбудуться найскладніші і найпроблемніші місцеві вибори в українській історії. Тобто такої кількості проблем, низької якості законодавства, використання чорних технологій ми не спостерігали раніше на місцевих виборах. Тобто, як правило, пікова фаза порушень виборчого законодавства - це період за кілька тижнів до виборів. Але зараз ми маємо повну негативну картину", - зазначив Кошель.

Голова КВУ додав, що серед підстав так вважати є те, що вибори відбудуться в умовах пандемії.

"Безперечно, проблема коронавірусу прямо позначиться на ході і на характеристиці виборчої кампанії. По-перше, ми очікуємо, що можуть бути використані технології, які вплинуть на явку окремих електральних груп, зокрема, виборців старшого віку", - звертає увагу Кошель.

Крім того, за його словами, є надзвичайно велика група ризику - пів мільйона осіб, які будуть працювати у виборчих комісіях. Голова Комітету виборців наголошує, що зараз потрібно вжити невідкладних заходів для того, щоб максимально захистити цю виборчу групу, а партіям потрібно відмовитися від практики подання кандидатур громадян старшої вікової групи до виборчих комісій.

Також у КВУ очікують, що в умовах пандемії різко зменшиться кількість спостерігачів на виборчих дільницях. Відповідно, зростають ризики порушень чинного законодавства або фальсифікацій.

Окрім того, Кошель зауважує, що країна підійшла до виборчого процесу з розбалансованим виборчим законодавством, яке містить низку ризиків.

"Після прийняття Виборчого кодексу вже вносили пакет змін один раз. Зараз у парламенті на розгляді є законопроєкт, який обов'язково потрібно доопрацювати і приймати щодо змін до Виборчого кодексу. Але вони не вичерпують всіх проблем. Законодавство містить низку неузгодженостей, пробілів, недопрацювань, суперечливих моментів. І ми прогнозуємо, що ми отримаємо надзвичайно складний і надзвичайно скандальний процес підрахунку голосів", - сказав Кошель.

Він додав, що проблеми можуть виникнути через недосконалу форму виборчого бюлетеня, недосконале законодавство. Через це на виборах буде великий відсоток членів комісій, які не будуть знати базових принципів нового виборчого законодавства.

Кошель припускає, що може бути не вечір підрахунку голосів, а "вечір, ніч і ранок підрахунку голосів".

Також у КВУ звертають увагу, що вибори можуть бути надзвичайно політизованими.

"Зараз, якщо узагальнити всі борди, листівки і ключові тези, які проголошують політики, ми бачимо, фактично, що вибори відбуваються під загальним гаслом: "За все хороше, проти всього поганого". І кампанії кандидатів швидше відрізняються рівнем іронії, рівнем жартів, кольорами і шрифтами, а загальна тенденція є однаковою", - зазначив Кошель.

Як повідомлялося, чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.