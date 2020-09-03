КВУ порахував, як депутати ходили до Ради у перший рік роботи

Парламентські фракції "Слуга народу" та "Європейська солідарність" показали найвищі показники відвідування пленарних засідань Верховної Ради за перший рік роботи парламенту дев'ятого скликання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Комітет виборців України у Фейсбуці.

"За даними КВУ найвищі показники відвідування у депутатів фракції «Слуга Народу» та «Європейської солідарності». В середньому пленарні засідання відвідували 78% депутатів монобільшості та 75% депутатів ЄС. Дещо нижчі показники в депутатів «Голосу». В середньому на засіданнях були зареєстровані 72% депутатів фракції", - йдеться у повідомленні.

За даними КВУ, нижчі показники в народних депутатів «Опозиційної платформи - За життя» та ВО «Батьківщина». В середньому пленарні засідання відвідували 62% депутатів ОПЗЖ та 61% депутатів «Батьківщини».

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Голова Комітету виборців Олексій Кошель зазначив, що існує широко розрекламована теза про те, що депутати цього скликання частіше відвідують пленарні засідання, аніж їх попередники. Однак цифри вказують, що така оцінка не завжди відповідає дійсності.

"До прикладу, за перший рік роботи ВР IX скликання жодна фракція не має показників відвідуваності вище 80%. Тоді як у ВР VIII скликання відразу кілька фракцій демонстрували такі результати. Так, у 2017 році за даними КВУ середні показники відвідування були такими: Народний Фронт – 84%, БПП – 83%, Радикальна партія Олега Ляшка – 80%, що є вищим показниками, аніж у депутатів монобільшості та інших фракцій Ради", - зазначив Кошель.

Усього в перший рік роботи Верховної Ради IX скликання було проведено 117 пленарних засідань.