ОПОРА планує збільшити кількість спостерігачів на дільницях, де масово змінювали виборчу адресу

Громадська мережа ОПОРА планує збільшити кількість своїх спостерігачів на місцевих виборах на дільницях, де зафіксовано масштабну зміну громадянами виборчої адреси, й просить Національну поліцію також посилити там свій кадровий резерв.

Про це заявила голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська під час пресконференції в Укрінформі 2 жовтня, повідомляє кореспондент агентства.

“Громадянська мережа ОПОРА і Національна поліція України бачать й аналізують дані, зокрема, занадто масштабного приросту виборців в окремих регіонах України, територіальних громадах, де ця чисельність може вплинути на кінцевий результат виборів. І ми плануємо, у першу чергу, збільшити кількість наших спостерігачів на цих дільницях, зокрема в Київській, Одеській, Житомирській й інших областях за необхідності й також закликатимемо Національну поліцію збільшити представництво своїх працівників, кадрового резерву на цих виборчих дільницях”, - сказала вона.

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Айвазовська нагадала, що понад 100 тисяч виборців змінили виборчу адресу на місцевих виборах 25 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.

ЦВК спростила процедуру зміни виборчої адреси, згідно з якою у відповідній заяві необхідно лише вказати адресу житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою. Звернення можна було подавати онлайн з використанням електронного цифрового підпису.