ОПОРА планує збільшити кількість спостерігачів на дільницях, де масово змінювали виборчу адресу
Про це заявила голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська під час пресконференції в Укрінформі 2 жовтня, повідомляє кореспондент агентства.
“Громадянська мережа ОПОРА і Національна поліція України бачать й аналізують дані, зокрема, занадто масштабного приросту виборців в окремих регіонах України, територіальних громадах, де ця чисельність може вплинути на кінцевий результат виборів. І ми плануємо, у першу чергу, збільшити кількість наших спостерігачів на цих дільницях, зокрема в Київській, Одеській, Житомирській й інших областях за необхідності й також закликатимемо Національну поліцію збільшити представництво своїх працівників, кадрового резерву на цих виборчих дільницях”, - сказала вона.
Айвазовська нагадала, що понад 100 тисяч виборців змінили виборчу адресу на місцевих виборах 25 жовтня.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.
ЦВК спростила процедуру зміни виборчої адреси, згідно з якою у відповідній заяві необхідно лише вказати адресу житла, за якою виборець фактично проживає та яку просить визначити його новою виборчою адресою. Звернення можна було подавати онлайн з використанням електронного цифрового підпису.