ОПОРА звернулася до поліції щодо агітаційних порушень на Херсонщині

Громадянська мережа ОПОРА на Херсонщині звернулася до поліції щодо порушення умов ведення передвиборчої агітації – матеріали поширювали поза строками, встановленими законом, та без вихідних даних.

Як передає Укрінформ, про це у вівторок, 29 вересня, повідомляє сайт Громадянської мережі ОПОРА.

«Протягом 23-25 вересня спостерігачі ОПОРИ фіксували агітаційні матеріали у чотирьох містах Херсонської області. У результаті спостереження ОПОРА звернулася до поліції щодо порушення умов ведення передвиборчої агітації – матеріали поширювали поза строками, встановленими законом, та без вихідних даних», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у місті Генічеськ спостерігачі ОПОРИ повідомили поліції про виявлення білбордів без вихідних даних у районі залізничного вокзалу. На носіях зовнішньої реклами були зображення символіки політичних партій «УДАР», «Слуга народу», «Перемога Пальчевського», «За майбутнє», «Нам тут жити», «Опозиційна платформа – За життя» та «Європейська солідарність».

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У Херсоні зафіксовано зовнішню політичну рекламу з порушенням умов ведення агітації 13 політичних партій: «Херсонці», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа – За життя», «Слуга народу», «Народний контроль», «Партія зелених України», «Наш край», «За майбутнє», ВО «Батьківщина», «Партія Шарія», «Перемога Пальчевського», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Нам тут жити».

Розміщують агітаційні матеріали без вихідних даних і в Новій Каховці. Там зафіксовано 50 рекламних щитів із символікою восьми політичних партій. Серед них найбільшу кількість білбордів з порушеннями мають «Слуга народу» – 12 штук, «Перемога Пальчевського» – 9, «Нам тут жити» – 9, «Пропозиція» – 7, «Європейська солідарність» – 6.

Агітаційні матеріали без вихідних даних спостерігачі ОПОРИ виявили також у місті Олешки. Це білборди із символікою політичних партій «УДАР», «Блок Володимира Сальдо», «Опозиційна платформа – За життя», «Наш край», «Європейська солідарність», «Нам тут жити».

В ОПОРІ нагадали, що друковані матеріали передвиборчої агітації повинні містити відомості про підприємство, що здійснило друк, або інформацію, що друк здійснено з використанням обладнання відповідного кандидата або партії, яка висунула кандидата, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.