ОПОРА звернулася до поліції щодо агітаційних порушень на Херсонщині

ОПОРА звернулася до поліції щодо агітаційних порушень на Херсонщині

Укрінформ
Громадянська мережа ОПОРА на Херсонщині звернулася до поліції щодо порушення умов ведення передвиборчої агітації – матеріали поширювали поза строками, встановленими законом, та без вихідних даних.

Як передає Укрінформ, про це у вівторок, 29 вересня, повідомляє сайт Громадянської мережі ОПОРА.

«Протягом 23-25 вересня спостерігачі ОПОРИ фіксували агітаційні матеріали у чотирьох містах Херсонської області. У результаті спостереження ОПОРА звернулася до поліції щодо порушення умов ведення передвиборчої агітації – матеріали поширювали поза строками, встановленими законом, та без вихідних даних», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у місті Генічеськ спостерігачі ОПОРИ повідомили поліції про виявлення білбордів без вихідних даних у районі залізничного вокзалу. На носіях зовнішньої реклами були зображення символіки політичних партій «УДАР», «Слуга народу», «Перемога Пальчевського», «За майбутнє», «Нам тут жити», «Опозиційна платформа – За життя» та «Європейська солідарність».

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У Херсоні зафіксовано зовнішню політичну рекламу з порушенням умов ведення агітації 13 політичних партій: «Херсонці», «Європейська солідарність», «Опозиційна платформа – За життя», «Слуга народу», «Народний контроль», «Партія зелених України», «Наш край», «За майбутнє», ВО «Батьківщина», «Партія Шарія», «Перемога Пальчевського», «Радикальна партія Олега Ляшка», «Нам тут жити».

Розміщують агітаційні матеріали без вихідних даних і в Новій Каховці. Там зафіксовано 50 рекламних щитів із символікою восьми політичних партій. Серед них найбільшу кількість білбордів з порушеннями мають «Слуга народу» – 12 штук, «Перемога Пальчевського» – 9, «Нам тут жити» – 9, «Пропозиція» – 7, «Європейська солідарність» – 6.

Агітаційні матеріали без вихідних даних спостерігачі ОПОРИ виявили також у місті Олешки. Це білборди із символікою політичних партій «УДАР», «Блок Володимира Сальдо», «Опозиційна платформа – За життя», «Наш край», «Європейська солідарність», «Нам тут жити».

В ОПОРІ нагадали, що друковані матеріали передвиборчої агітації повинні містити відомості про підприємство, що здійснило друк, або інформацію, що друк здійснено з використанням обладнання відповідного кандидата або партії, яка висунула кандидата, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск, та замовника відповідних матеріалів.

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