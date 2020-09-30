30 вересня, 11:00 - пресконференція на тему: «Між активною участю та пасивним опором. Що думають українці про децентралізацію напередодні місцевих виборів»

Організатор: Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Учасники: Тетяна Нагірняк – асоційована аналітикиня Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва; Лілія Попова - начальник відділу з питань моніторингу, аналізу політики та взаємодії з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування Міністерства розвитку громад та територій України; Ілона Сологуб – СЕО незалежної аналітичної платформи VoxUkraine; Тетяна Тищук – керівниця проєкту Індекс реформ незалежної аналітичної платформи VoxUkraine; Петро Бурковський – аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, модератор.

Питання до обговорення:

- Оцінка громадянами результатів децентралізації: про що говорить динаміка настроїв за 5 років реформи.

- Децентралізація і народовладдя: хто отримав реальну владу на місцях і як громадяни бачать свою участь в управлінні своїми громадами?

- Думка громадян про нове районування: хто підтримує, а хто – проти?

- Децентралізація: чи переживе реформа пандемію та місцеві вибори?

Коротко. Під час заходу будуть оприлюднені результати загальнонаціонального репрезентативного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 14 – 19 серпня 2020 року та 22 – 31 серпня 2020 р. в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Довідково. Захід «Між активною участю та пасивним опором. Що думають українці про децентралізацію напередодні місцевих виборів» проводиться Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів заходу є винятковою відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.

Зареєструватися на захід і поставити запитання спікерам можна за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkcK2a_opvx2xSXvxHoOOOUZrJf2JYmWl-UuoUHZiiWozRMQ/viewform

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена — 10 осіб.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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