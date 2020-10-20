На протиепідемічні заходи під час виборів з місцевих бюджетів передбачили 37,4 мільйона

На здійснення протиепідемічних заходів під час проведення виборів з місцевих бюджетів передбачено 37,4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це інформує Урядовий портал.

“На виконання постанови Кабінету Міністрів України №846 від 14 вересня 2020 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641» у місцевих бюджетах передбачено 37,4 млн гривень на здійснення протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час організації та проведення виборів 25 жовтня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

У інфографіці уточнюється, що на здійснення таких заходів у Києві передбачено 1, 33 млн грн, у Київській області — 1, 75 млн грн, у Чернігівській — 1, 26 млн грн, у Сумській — 0, 59 млн грн, у Полтавській — 0, 66 млн грн, у Черкаській — 0, 75 млн грн, у Харківській — 4, 41 млн грн, у Луганській — 0, 32 млн грн, у Донецькій — 1, 82 млн грн, у Дніпропетровській — 3, 41 млн грн; у Запорізькій — 4, 05 млн грн; у Херсонській — 0, 69 млн грн; у Миколаївській — 0 43 млн грн; у Кіровоградській — 0, 87 млн грн; у Одеській — 4, 09 млн грн; у Вінницькій — 2, 66 млн грн; у Хмельницькій — 1, 05 млн грн; у Рівненській — 0, 54 млн грн; у Тернопільській — 0, 5 млн грн; у Житомирській — 0, 63 млн грн; у Чернівецькій — 0, 47 млн грн; у Івано-Франківській — 0, 74 млн грн; у Закарпатській — 0, 77 млн грн; у Львівській — 2, 86 млн грн; у Волинській — 0, 61 млн грн.

Зокрема, загалом з держбюджету на підготовку і проведення місцевих виборів 25 жовтня затверджено видатки за бюджетною програмою 6741020 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» в обсязі 2 252, 1 млн гривень.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні пройдуть 25 жовтня.