21 жовтня, 13:00 - онлайн-пресконференція на тему: “Чи можна в Україні провести референдум і що з цим робити?”

Організатор: Центр політико-правових реформ.

Учасники: Руслан Стефанчук - перший заступник голови Верховної Ради України, доктор юридичних наук; Ігор Коліушко - голова правління Центру політико-правових реформ; Денис Ковриженко - експерт з питань виборів та референдумів Міжнародної фундації виборчих систем (IFES); Юлія Кириченко - членкиня правління Центру політико-правових реформ.

Питання до обговорення:

- Коли очікувати врегулювання проведення всеукраїнського референдуму?

- Чи на часі проведення всеукраїнського референдуму?

- Чому неможливо проводити місцеві референдуми?

- Що робити, щоб забезпечити участь громадян у вирішенні місцевих питань через референдум?

Коротко. Як повідомляють організатори, у 2012 році парламент ухвалив неконституційний закон про всеукраїнський референдум, про що Конституційний Суд України офіційно сказав весною 2018 року. Відповідно, з того часу українці не могли реалізувати своє конституційне право на участь як у національному, так і місцевому референдумах. Після початку роботи парламенту нового скликання у Верховній Раді України було проголосовано законопроєкт «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» у першому читанні. Пізніше свій позитивний висновок про законопроєкт опублікувала й Венеційська комісія. Місцевий референдум не має на сьогодні ініціативи щодо належного демократичного врегулювання його проведення в Україні.

Довідково. Цей захід організований Центром політико-правових реформ за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем (IFES), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, висловлені під час заходу, належать учасникам заходу і не обов’язково відображають погляди IFES, USAID, урядів США або Великої Британії.

Посилання на онлайн-пресконференцію буде надіслано після проходження реєстрації:

https://forms.gle/gx5i7iZEc9ycevmt9

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Онлайн-пресконференція транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Відео: