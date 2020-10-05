Голова Миколаївської облради оскаржує реєстрацію кандидатів від ОПЗЖ

Голова обласної ради Миколаєва оскаржила в апеляційній інстанції рішення окружного адмінсуду, що зобов’язав виборчком зареєструвати кандидатів від партії "Опозиційна платформа – За життя" у депутати облради.

Про це вона повідомила у Фейсбуці.

«Як вам відомо, суд виніс незаконне рішення, яким зобов’язав виборчу комісію зареєструвати списки ОПЗЖ. Комісія відмовилась подавати апеляцію на це рішення, що є також порушенням закону і підіграванням! Тому я сама вирішила подати апеляційну скаргу! Так, учора вночі апеляція була подана», - написала Вікторія Москаленко, яка також є кандидатом у депутати облради від "Європейської солідарності".

Варто зауважити, що після рішення суду комісія більшістю голосів дійсно відмовилася подавати апеляцію.

Як повідомлялося, 2 жовтня Миколаївський окружний адміністративний суд задовольнив позов регіональної організації політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" до обласної виборчої комісії і зобов’язав останню зареєструвати списки кандидатів від ОПЗЖ. Раніше ця комісія на своєму засіданні не спромоглася прийняти жодного рішення – ні відмовити в реєстрації, ні зареєструвати.

Примітно, що точно така ситуація склалася і з реєстрацією ОПЗЖ в Миколаївську міську раду. Проте інший суддя, того ж дня, прийняв інше рішення. А саме, він лише частково задовольнив позов регіональної організації політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" до Миколаївської міської виборчої комісії. Зокрема, він зобов’язав останню виконати покладені на неї обов’язки і прийняти одне з рішень: або зареєструвати кандидатів у депутати від ОПЗЖ, або відмовити в їх реєстрації.