Ківалов, Гурвіц і ОПЗЖ позиватимуться через недопуск до виборів в Одесі

Одеський тервиборчком ухвалив рішення про відмову в реєстрації списків кандидатів у депутати до міськради від трьох партій - "Опозиційного блоку", "Української морської партії Сергія Ківалова" та "Блоку Едуарда Гурвіца", пославшись на недотримання гендерних квот.

Лідери цих політсил вважають відмову неправомірною і заявили про наміри оскаржити рішення ТВК в судах і ЦВК та правоохоронних органах, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Територіальна виборча комісія вважає, що регіональною організацією партії "Опозиційний блок" порушений загальний порядок висунення кандидатів у депутати Одеської міськради, а також не виконано вимоги ч. 9 ст. 219 Виборчого кодексу України при формуванні єдиного виборчого списку, а саме до першої "п'ятірки включено п'ятьох осіб однієї статі", - йдеться, зокрема, у постанові №84 міськтервиборчкому про відмову в реєстрації кандидатів у депутати до Одеської міської ради Одеського району Одеської області, висунутих регіональною організацією партії "Опозиційний блок" .

Схожі аргументи про недотримання гендерних квот названі територіальною виборчою комісією при ухваленні постанов щодо відмови в реєстрації кандидатів у депутати міськради від "Української морської партії Сергія Ківалова" та "Блоку Едуарда Гурвіца".

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Коментуючи рішення тервиборчкому лідери цих політсил оприлюднили заяви щодо оскарження їх у судах та ЦВК.

Зокрема, "Українська морська партія Сергія Ківалова" буде звертатися до суду, Центральної виборчої комісії, Національної поліції , Генеральної прокуратури України, СБУ та Державного бюро розслідувань.

Крім того, автори документа звернули увагу правоохоронних органів на діяльність голови міської територіальної виборчої комісії як посадової особи, яка повинна організовувати своєчасний розгляд документів, і секретаря, який відповідає за своєчасне інформування суб'єктів виборчого процесу щодо синтаксичних і граматичних помилок, а також процедурних питань.

Зазначається, що "Українська морська партія Сергія Ківалова" уже звернулася до ЦВК із заявою "про необхідність термінової заміни голови і секретаря Одеської міської територіальної виборчої комісії, а також направила заяву в СБУ щодо діяльності посадових осіб Одеської територіальної виборчої комісії".

Як повідомлялося, таку ж заяву оприлюднив лідер партії Едуард Гурвіц.