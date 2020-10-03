Мокан заявив, що жодного перенесення чи скасування місцевих виборів не буде

Чергові місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня і не будуть перенесені або скасовані в жодному випадку.

Як передає Укрінформ, про це заявив представник Кабінету Міністрів у Верхній Раді Василь Мокан (фракція партії “Слуга народу”) в ефірі телеканалу “Еспресо”.

“Вибори відбудуться у визначені Конституцією строки — 25 жовтня, і ніякого перенесення, а тим більше скасування, не буде. Для цього є правові та конституційні підстави. Тобто виборчий процес уже триває. При цьому у нас немає правового режиму надзвичайного стану, який може не скасувати, а тільки відтермінувати виборчий процес на 30 або 60 днів. Тим більше, що зараз Верховна Рада — на карантині, а найближче засідання заплановане тільки на 20 жовтня, і воно присвячене проєкту бюджету. І ніяких указів Президента і голосувань у Раді з приводу місцевої кампанії не передбачається,” — зазначив Мокан.

Водночас він наголосив, що на сьогодні перед державою постало інше завдання — забезпечити протиепідеміологічні заходи та безпеку для життя громадян, які масово перебуватимуть на виборчих дільницях.

“На жаль, у Верховній Раді так і не змогли проголосувати відповідний законопроєкт, який розробляли і Центральна виборча комісія, і він уже пройшов головний комітет. Але я думаю, що в інший спосіб це буде забезпечено. В будь-якому випадку, навіть якщо у виборця буде вища температура, він усе одно матиме можливість проголосувати — для цього створять окремі кабінки, окремі умови. Думаю, що на рівні уряду, ЦВК і самих виборчих комісій усе буде нормально — і вибори пройдуть,” — додав представник уряду в парламенті.

Як повідомляв Укрінформ, 29 вересня Верховна Рада не підтримала пропозицію включити до порядку денного засідання законопроєкт №4117 про внесення змін до Виборчого кодексу та деяких законодавчих актів щодо особливостей організації підготовки та проведення виборів у період карантину.

Ухвалення цього законопроєкту передбачало визначення особливостей організації, підготовки та проведення виборів у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню в Україні хвороби COVID-19.

Водночас 30 вересня парламентарії ухвалили рішення скасувати пленарні засідання 1 та 2 жовтня, а також 6-9 жовтня і передбачити на цей період роботу народних депутатів у комітетах. Причина — спалах захворюваності COVID-19 серед парламентаріїв і працівників Апарату ВР.

Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня. Виборчий процес розпочався 5 вересня, а впродовж 15-24 вересня відбувається офіційне висування кандидатів.