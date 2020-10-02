ОПОРА фіксує підкуп виборців, ціна голосу - від 200 гривень

Громадянська мережа ОПОРА фіксує випадки підкупу виборців на нинішніх місцевих виборах від 200 грн та здешевлення вартості подарунків від кандидатів у порівнянні з минулими виборчими кампаніями.

Про це розповіла голова правління ОПОРИ Ольга Айвазовська під час пресконференції в Укрінформу, повідомляє кореспондент агентства.

“На жаль, є факти і пропозиції грошей. Голос коштує у нас на цих виборах від 200 грн і пропозиції ці лунають, у тому числі й через засоби комунікації — месенджер, телеграм-канали - дуже активні”, - сказала вона.

За її словами, на певному етапі організатори такої діяльності навіть не розуміли, як приховати свій телефон, і ОПОРА подала щодо цього “не одну заяву до поліції”.

У той же час Айвазовська нагадала, що законодавство передбачає за підкуп виборців від 2 до 6 років ув’язнення для організаторів підкупу, у разі виявлення змови осіб - від 6 до 7 років ув’язнення, для виборців — 2 роки обмеження волі, 2 роки громадських робіт або штраф 6800 грн.

Водночас очільниця ОПОРИ підкреслила, що продукція у вигляді подарунків для виборців від кандидатів нинішньої виборчої кампанії стала дешевшою.

Серед найцікавішої агітаційної продукції вона виокремила випадок, коли один із кандидатів на Полтавщині дарував кришки для закруток з надрукованим на пачці своїм ім’ям.

Водночас аналітик ОПОРИ Олександр Неберикут додав, що також на Полтавщині один із кандидатів пропонував виборцям старшого віку безкоштовне тестування на COVID-19, є приклади пропозиції безкоштовного медстрахування на випадок захворювання на коронавірус, подарунки лікарням тощо. При цьому він уточнив, що з початком виборчого процесу у вересні така діяльність значно згорнулася, зважаючи на посилену Виборчим кодексом відповідальність.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня.