П’ята частина з усіх «виборчих» проваджень стосуються можливого підкупу - поліція

З усіх кримінальних проваджень, відкритих за фактами порушення виборчого процесу, п’ята частина стосується ймовірних фактів підкупу.

Про це у ефірі програми «Свобода слова» на ICTV заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Хочу дати свіжі дані: на даний момент 123 кримінальних провадження вже відкрито Національною поліцією (за фактами порушення виборчого процесу – ред.). В той же час хочу сказати про підкуп виборців. П’ята частина всіх кримінальних проваджень – це підкуп. Продовжується та сама історія – це, зокрема, ті самі продуктові набори, з логотипами політичних партій», - сказав Клименко.

За його словами, у поліції цьогоріч також стикаються з такою проблемою, що нашим громадянам за місяць пропонують в подальшому проголосувати за когось, дають за це аванс у 250-300 гривень, і потім вже напередодні безпосередньо виборчого дня говорять, за кого голосувати, з фотографуванням такого бюлетеня. Клименко уточнив, що поліція фіксує такі факти.

Водночас він поінформував, що щодо того, що стосується клонів, то «дійсно в цьому році нічого нового не відбувається: не проблема знайти таке саме прізвище, тим паче якщо це загальноприйняте українське прізвище – Шевченко, чи Клименко, чи ще хтось».

«В той час слід визнати: законом на сьогоднішній день не заборонена зміна громадянами прізвища або ініціалів», - повідомив він.

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Як приклад Клименко згадав випадок у Кіровоградській області, де кілька днів тому Нацполіція спільно з СБУ затримали двох громадян, які намагалися підговорити місцевого жителя, який має таке саме прізвище, як і місцевий мер, за 10 тисяч гривень зареєструватися на посаду мера.

«Тому ці факти будуть припинятися, вони припиняються. У кожній області у нас працюють відповідні підрозділи, які відповідають за моніторинг цих процесів. Більше того, ми також ці факти розбираємо практично кожного тижня з представниками громадянської мережі «ОПОРА», з якою в нас цьому році, як і на минулих виборах, дуже тісні контакти», - уточнив очільник Національної поліції.

Він також нагадав, що наразі в нашій країні у цілодобовому режимі працює ситуаційний центр МВС та Нацполіції, де правоохоронці в режимі онлайн отримують всю інформацію, в тому числі про порушення під час виборчого процесу.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня.

5 вересня розпочався виборчий процес.