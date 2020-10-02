Окружний адмінсуд відхилив позов про скасування реєстрації Берези кандидатом у мери Києва
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.
Зазначається, що Окружний адмінсуд завершив розгляд справи, де серед позовних вимог - оскарження реєстрації Берези кандидатом на посаду Київського міського голови.
«ОАСК, розглянувши подані сторонами документи і матеріали справи, вислухавши їх пояснення, а також всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог. Зокрема, суд ухвалив – відмовити у задоволенні позовних вимог», - ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, позивач просив ОАСК визнати протиправними та скасувати постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 28 вересня, згідно з якою Березу зареєстровано кандидатом на посаду мера Києва.
Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.