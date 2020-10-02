Окружний адмінсуд відхилив позов про скасування реєстрації Берези кандидатом у мери Києва

Окружний адміністративний суд Києва встановив відсутність підстав у задоволенні позову про скасування реєстрації Борислава Берези кандидатом на посаду Київського міського голови.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

Зазначається, що Окружний адмінсуд завершив розгляд справи, де серед позовних вимог - оскарження реєстрації Берези кандидатом на посаду Київського міського голови.

«ОАСК, розглянувши подані сторонами документи і матеріали справи, вислухавши їх пояснення, а також всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, дійшов до висновку про відсутність підстав для задоволення позовних вимог. Зокрема, суд ухвалив – відмовити у задоволенні позовних вимог», - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, позивач просив ОАСК визнати протиправними та скасувати постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 28 вересня, згідно з якою Березу зареєстровано кандидатом на посаду мера Києва.

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.