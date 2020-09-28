Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала вже 17 кандидатів в окрузі №208

Центральна виборча комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК.

“Розглянувши відповідні заяви політичних партій разом з іншими документами і встановивши їх відповідність вимогам виборчого законодавства, комісія зареєструвала чотирьох кандидатів у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 208 на проміжних виборах народного депутата України 25 жовтня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зареєстровано помічника адвоката адвокатського об'єднання “Адвокати України” та члена “Партії простих людей Сергія Капліна” Владлену Каплін; члена партії “Сам за себе” Віктора Карповича; директора ТОВ “НТК”, члена партії “Товарищ” Дениса Нечепорука, а також керівника мережі ресторанів китайської кухні ТОВ “Брюс Лі”, члена Партії захисників Вітчизни Володимира Нечіпоренка.

Раніше комісія вже зареєструвала 13 кандидатів у народні депутати в ОВО № 208 на Чернігівщині – Олексія Оскера, Михайла Побігая, Сергія Суханова, Івана Донця, Олега Ляшка, Віталія Чорного, Василя Крутчака, Анатолія Григоровича Гунька, Анатолія Миколайовича Гунька, Володимира Василевича, Івана Симоненка, Михайла Цісельського та Ігоря Гунька.

Таким чином загалом зареєстровано 17 кандидатів у народні депутати в цьому окрузі.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила на 25 жовтня проміжні вибори народних депутатів в одномандатному виборчому окрузі № 208 у зв’язку із загибеллю народного депутата Валерія Давиденка (група "Довіра"). Тіло політика з вогнепальним пораненням голови було знайдене ввечері 23 травня у його київському офісі. Кримінальне провадження відкрите й розслідується за ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.