Раді пропонують ухвалити закон про особливості виборів під час карантину

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується внести зміни до Виборчого кодексу та деяких законів щодо особливостей організації та проведення виборів у період дії карантину (№4117).

Як передає Укрінформ, текст законопроєкту і супровідні документи до нього оприлюднені на сайті Верховної Ради.

"Проєктом закону пропонується визначити особливості організації підготовки та проведення виборів у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань, зокрема гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, а також пропонується вдосконалити окремі положення Виборчого кодексу України, що зумовлено змінами адміністративно-територіального устрою України", - йдеться у пояснювальній записці.

Так, законопроєкт пропонує у період дії карантину заборонити перебування осіб без засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот, в приміщеннях для голосування та приміщеннях виборчих комісій, а також під час організації голосування виборців за місцем перебування.

Члени виборчої комісії в день голосування повинні використовувати додаткові засоби індивідуального захисту – захисний щиток чи окуляри, рукавички. У разі організації голосування за місцем перебування виборців, хворих на COVID-19 або тих, які перебувають на самоізоляції, а також на спеціальних виборчих дільницях у медзакладах, де лікують пацієнтів, хворих на COVID-19, також захисний спеціальний одяг.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування повинні будуть забезпечити утримання приміщень, наданих для організації роботи виборчих комісій та проведення голосування, відповідно до вимог санітарних норм.

У день виборів голова дільничної виборчої комісії має визначити відповідальну особу з числа членів комісії, яка проводить опитування щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та безконтактну термометрію. Опитуванню щодо наявності симптомів респіраторних захворювань та безконтактній термометрії підлягають усі особи, які заходять до приміщень для голосування, перед входом до таких приміщень, а також усі особи, присутні під час організації голосування виборців за місцем перебування.

Особа, яка відмовилась від проведення безконтактної термометрії, крім виборця, до приміщення для голосування та проведення голосування виборців за місцем їх перебування не допускається.

Вхід до приміщення для голосування, а також присутність під час організації голосування виборців за місцем перебування членів виборчих комісій, офіційних спостерігачів, представників партій, уповноважених осіб партій, довірених осіб кандидатів, які мають ознаки респіраторного захворювання та/або підвищену температуру тіла понад 37,2°С (крім виборців, включених до списку виборців на відповідній виборчій дільниці, які мають право зайти до приміщення для голосування на час, необхідний для голосування), заборонено.

Законопроєктом пропонується у приміщенні для голосування на виборчій дільниці розташувати окремо від інших спеціально визначені кабіну для таємного голосування та скриньку для голосування, де голосуватимуть виборці, які мають ознаки респіраторного захворювання або температуру тіла понад 37,2°С.

Виборець у день голосування, дотримуючись дистанції у 1 м від члена комісії, повинен зняти засіб індивідуального захисту, для ідентифікації членом комісії його особи згідно з документом, який підтверджує особу та громадянство України виборця. Після цього такому виборцю видається бюлетень для голосування.

Виборцю, внесеному до списку виборців на виборчій дільниці, який внаслідок направлення у встановленому порядку на самоізоляцію, обсервацію, у тому числі у зв‘язку з підтвердженням діагнозу захворювання на COVID-19, не може прибути у приміщення для голосування, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем його перебування.

При цьому виборець, який не може прибути у приміщення для голосування у зв’язку з перебуванням на самоізоляції, обсервації, не пізніше 12 години останньої суботи перед днем голосування поштою або через інших осіб подає до дільничної виборчої комісії заяву з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування із зазначенням цього місця виборця. Такий виборець також повинен передати довідку закладу охорони здоров’я (сімейного лікаря) про направлення виборця у встановленому порядку на самоізоляцію, обсервацію у зв‘язку з підозрою або підтвердженим діагнозом захворювання на COVID-19.

Переносна виборча скринька, що використовувалася під час голосування за місцем перебування виборців на самоізоляції, обсервації, а також виборча скринька, що використовувалася для голосування на виборчій дільниці виборців, які мають ознаки респіраторного захворювання та/або температуру тіла понад 37,2°С, відкриваються дільничною виборчою комісією останніми, перед виборчими скриньками з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. Члени дільничної виборчої комісії, які відкриватимуть такі скриньки, виймають із них виборчі бюлетені, підраховують їх кількість та розкладають на відповідні місця, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

Як повідомлялося, в Україні 25 жовтня відбудуться чергові місцеві вибори. Ґ

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