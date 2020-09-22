В ОП сподіваються на ухвалення законопроєкту про "інвестнянь" у жовтні

В Офісі Президента сподіваються на ухвалення в цілому президентського законопроєкту № 3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями" у жовтні цього року.

Про це під час пресконференції в Києві повідомила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо на початку жовтня, що парламент розгляне та підтримає в цілому законопроєкт, який вніс до Верховної Ради Президент України щодо стимулювання проєктів зі значними інвестиціями, мова йде про законопроєкт, який передбачає надання певного пакета стимулів і пільг тим інвесторам, які будуть інвестувати і створювати робочі місця в Україні. Передовсім мова йде про галузі, які створюють високу додану вартість - це переробна промисловість, логістика, об'єкти соціальної інфраструктури", - сказала Ковалів.

Вона додала, що цей законопроєкт спрямований на внутрішніх та зовнішніх інвесторів. Також Ковалів зауважила, що спеціальний офіс залучення інвестицій UkraineInvest буде брати участь у допомозі інвесторам, в реалізації проєктів та підписанні відповідних угод з урядом.

"UkraineInvest, по суті, буде інвестиційною нянею для українських та міжнародних інвесторів, які будуть в рамках інструментів, що передбачені законом, звертатися до уряду за підтримкою. Ми очікуємо, що вже на початку наступного року ми працюватимемо з першими такими проєктами", - сказала Ковалів.

Інший учасник пресконференції - міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов - наголосив, що для українського уряду інвестиційна політика, залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій і сприяння реінвестиціям отриманого прибутку в Україні є пріоритетними.

"UkraineInvest як бюджетна структура нещодавно прийшла у підпорядкування під Кабінет Міністрів України, є надійним партнером для залучення внутрішніх та зовнішніх інвесторів", - зауважив Немчінов.

Він додав, що якщо Україна вчасно і якісно зможе допомагати інвесторам, а саме для цього існує UkraineInvest, то вдасться залучити в економіку не один мільярд доларів, а найголовніше - запобігти вивезенню цих коштів за межі України і реінвестуванню в інших державах.

UkraineInvest є державною установою, яка утворена з метою залучення іноземних інвестицій в економіку України, вдосконалення інвестиційного іміджу України, а також супроводження інвестиційних проєктів іноземних інвесторів.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня цього року Верховна Рада ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт № 3760 "Про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями".

Законопроєктом передбачається закріплення статусу державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабінетом Міністрів на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями.

Законопроєкт встановлює, що державна підтримка може надаватися інвестору у формі податкових пільг (звільнення від сплати податку на прибуток підприємств та мита при ввезенні на митну територію України нового устаткування (обладнання), надання права на користування земельною ділянкою для реалізації інвестиційного проєкту зі сплатою орендної плати за спеціальними умовами, забезпечення об'єктами суміжної інфраструктури (автомобільні шляхи, лінії зв'язку, засоби тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерні комунікації тощо) шляхом будівництва/реконструкції такої інфраструктури за кошти держави.

При цьому загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій у проєкт.

Проєкт закону передбачає запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та урядом України в рамках здійснення інвестиційного проєкту, регламентацію процедури підготовки заявок та прийняття рішення щодо доцільності чи недоцільності укладення спеціального інвестиційного договору та визначення гарантій прав інвесторів, що реалізують інвестиційні проєкти зі значними інвестиціями.