За 2 роки очікується $2,2 мільярда інвестицій в економіку України – UkraineInvest

За попередніми розрахунками Офісу залучення інвестицій (UkraineInvest), за 2020-2022 роки очікується залучення близько 2,2 млрд дол. інвестицій в економіку України.

Як передає Укрінформ, про це на пресконференції "Україна: які інвестиційні проєкти повернуть Україну в поле зору іноземних інвесторів?" заявив виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач.

За його словами, зараз Офіс працює над 46 інвестиційними проєктами і за період 2020-2022 років передбачає залучення як мінімум 2,2 млрд дол. в економіку України. Цівкач зазначив, що близько 527 млн дол. інвестицій у найближчі рік-півтора планують здійснити компанії, які вже працюють в Україні.

"Щодо роботи UkraineInvest, ми плануємо відкрити від 10 до 15 наших міжнародних представництв. Зараз ми ведемо перемоги з такими центрами, як Нью-Йорк, Лондон, Стокгольм та іншими столицями, де є потенційні інвестори", - повідомив Цівкач.

Як повідомлялося, Офіс залучення інвестицій є постійно діючим дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України, що був створений постановою уряду в жовтні 2016 року з метою залучення в Україну прямих іноземних інвестицій та вдосконалення іміджу держави як привабливої для інвестування країни. Робота UkraineInvest націлена на забезпечення інвесторів актуальною інформацією і порадами стосовно особливостей ведення бізнесу в Україні, а також щодо діяльності в основних галузях економіки: агробізнесі, виробництві, енергетиці, інфраструктурі, сфері інноваційних технологій. Основні напрямки діяльності Офісу залучення інвестицій: формування сприятливого інвестиційного клімату; допомога інвесторам у веденні бізнесу в Україні; генерування можливостей для збільшення інвестицій в економіку України.

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Заходи, які реалізує UkraineInvest, включають проведення інвестиційних семінарів та зустрічей, участь у спеціалізованих виставках, заходи в галузі прямого маркетингу, організацію візитів потенційних інвесторів, пошук місцевих партнерів для потенційних інвесторів, надання допомоги в отриманні необхідних дозволів та погоджень тощо.