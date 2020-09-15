Україна сподівається залучити інвестиції для трансформації шахтарських регіонів

Україна сподівається залучити інвестиції для трансформації шахтарських регіонів

Укрінформ
Україна розглядає можливість участі у Безвугільному енергетичному альянсі для залучення інвестицій і започаткування нових проєктів на територіях вугільних мономіст.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Міненерго, про це йшлося під час зустрічі в.о. міністра енергетики України Ольги Буславець і міністра бізнесу, енергетики та промислової стратегії Великої Британії Квасі Квартенга, що відбулася 14 вересня у режимі онлайн-конференції.

"Тематика реформування вугільної галузі є під постійною увагою Президента та Прем’єр-міністра України. Для нас надзвичайно важливе започаткування пілотних проєктів з трансформації вугільних регіонів. Трансформація вугільних регіонів потребує вирішення багатьох питань – і соціальних, і економічних, і екологічних. Саме над цими питаннями ми будемо працювати найближчим часом", – сказала очільник міністерства.

За її словами, Україна розглядає можливість участі у Безвугільному енергетичному альянсі, аби залучити інвестиції для започаткування нових проєктів на територіях вугільних мономіст.

Буславець також зазначила, що Україна рухається відповідно до європейських та світових трендів, зокрема, у напрямку вуглецево нейтрального розвитку економіки та енергетики.

"Для нас була б дуже важлива допомога Уряду Британії в рамках реалізації проєктів Energy Storage, які є важливими для нашої енергосистеми і подальшого розвитку "зеленої» генерації", – зазначила в.о. міністра.

Також можлива співпраця з Британією у сфері водневої енергетики.

"Україна має значний потенціал «зеленого» водню. Нами розпочато роботу з підготовки дорожньої карти розвитку водневої енергетики. До кінця року планується розпочати підготовку Стратегії розвитку даної сфери в Україні. Ми сподіваємось на результативну співпрацю при здійсненні ключових заходів з розвитку та інтеграції водневих технологій, що зокрема включатиме в себе розробку водневої концепції та реалізацію пілотних проєктів", – наголосила Буславець.

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Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 року т. в. о. голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Костянтин Гура разом із представниками Міністерства енергетики провів переговори із експертами Німецького енергетичного агентства (DENA). Фахівці DENA звернули увагу, зокрема, на плани Німеччини щодо використання водню.

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