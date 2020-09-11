"Зелені" аукціони стартують з наступного року - Буславець
Про це на пресконференції сказала в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зараз ми готуємося до такої моделі підтримки. Опрацьовується можливість провести роботу з міжнародними організаціями, щоб визначити квоти підтримки для ВДЕ, а також оптимальні місця для будівництва, щоб це було прийнятно для енергосистеми, щоб затрати на балансування були мінімальні. Ця робота буде покладена в основу визначення квот", - відзначила Буславець.
За її словами, станом на 2020 рік, Україна у 1,5 раза перевиконала зобов'язання щодо будівництва сонячних потужностей. При цьому, план із будівництва потужностей вітрової генерації був виконаний лише на 50%.
"Це говорило про те, що треба переглянути підходи до підтримки тих чи інших технологій", - висловила думку очільник міністерства.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 21 липня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". Цей документ дозволить, зокрема, зменшити розмір «зелених» тарифів для об’єктів, введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року. Зокрема, на 10-15% залежно від потужності - для сонячних електростанцій та на 7,5% - для вітрових електростанцій.
Раніше, 10 червня, Кабінет Міністрів підписав меморандум з виробниками електроенергії з ВДЕ, які погодились зменшити тарифи. Угода, зокрема, передбачає, що українська влада бере зобов’язання визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот.
За даними Укренерго, лише протягом 2019 року встановлена потужність вітрових та сонячних електростанцій в Україні збільшилася у 2,7 раза та досягла 4,7 ГВт. Станом на початок квітня 2020 року цей показник зріс до 5,2 ГВт, що більше за той обсяг, який енергосистема України здатна прийняти без серйозних відхилень у роботі.