"Зелені" аукціони стартують з наступного року - Буславець

Нова модель підтримки відновлюваних джерел енергії через розподіл квот на будівництво на аукціонах стартує наступного року.

Про це на пресконференції сказала в. о. міністра енергетики Ольга Буславець, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз ми готуємося до такої моделі підтримки. Опрацьовується можливість провести роботу з міжнародними організаціями, щоб визначити квоти підтримки для ВДЕ, а також оптимальні місця для будівництва, щоб це було прийнятно для енергосистеми, щоб затрати на балансування були мінімальні. Ця робота буде покладена в основу визначення квот", - відзначила Буславець.

За її словами, станом на 2020 рік, Україна у 1,5 раза перевиконала зобов'язання щодо будівництва сонячних потужностей. При цьому, план із будівництва потужностей вітрової генерації був виконаний лише на 50%.

"Це говорило про те, що треба переглянути підходи до підтримки тих чи інших технологій", - висловила думку очільник міністерства.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 21 липня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії". Цей документ дозволить, зокрема, зменшити розмір «зелених» тарифів для об’єктів, введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року до 31 грудня 2019 року. Зокрема, на 10-15% залежно від потужності - для сонячних електростанцій та на 7,5% - для вітрових електростанцій.

Раніше, 10 червня, Кабінет Міністрів підписав меморандум з виробниками електроенергії з ВДЕ, які погодились зменшити тарифи. Угода, зокрема, передбачає, що українська влада бере зобов’язання визначити та затвердити річні квоти підтримки "зеленої" енергетики та забезпечує проведення аукціонів з розподілу таких квот.

За даними Укренерго, лише протягом 2019 року встановлена потужність вітрових та сонячних електростанцій в Україні збільшилася у 2,7 раза та досягла 4,7 ГВт. Станом на початок квітня 2020 року цей показник зріс до 5,2 ГВт, що більше за той обсяг, який енергосистема України здатна прийняти без серйозних відхилень у роботі.