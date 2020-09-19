Організаційно провести вибори в ОРДЛО наразі неможливо — Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримує внесення змін до постанови про місцеві вибори, які дозволили б вибори на території ОРДЛО.

Про це спікер ВР заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", передає Укрінформ.

"Постанова (Ради про вибори – ред.) ніяк не пов’язана з Мінськими угодами. Її можна по-різному трактувати, але вибори згідно з Мінськими угодами – це 9-й пункт. Я не впевнений, що ми сьогодні можемо говорити, що в повному обсязі виконані 8 попередніх. Тому зараз говорити, що постанова чомусь, комусь заважає, м’яко кажучи, не зовсім коректно", - заявив він.

Разумков нагадав, що постанова була ухвалена Радою відповідно до закону України, який говорить про те, що ВР оголошує місцеві вибори не пізніше, ніж за 90 днів до дати виборів.

"Організаційно це неможливо сьогодні зробити (провести вибори в ОРДЛО – ред.), вони не можуть відбутися за українським законодавством, там немає доступу всіх політичних партій і сил, які зареєстровані в Україні, там, на жаль, не працює свобода слова, головне, що там будуть не вибори, а призначення тих чи інших людей. Цей підхід суперечить демократичним нормам, до яких ми з вами звикли. Це не може відбуватися під дулами кулеметів", - наголосив голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Росія під час засідання Тристоронньої контактної групи висунула Україні вимогу переглянути постанову ВР про проведення місцевих виборів на окупованій частині Донбасу. У разі відмови розглянути це питання пригрозила заблокувати процеси щодо врегулювання на сході України, зокрема обмін полоненими та зустріч лідерів нормандської четвірки.

Після цього керівник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук направив до Верховної Ради лист щодо зміни постанови про місцеві вибори. За його словами, російську сторону не влаштовує те, що, відповідно до цієї постанови, проведення виборів неможливе на окупованих територіях України, а тільки на підконтрольній українській владі території.

Голова ВР Дмитро Разумков заявив, що звернення Кравчука передано профільному комітету.

Своєю чергою міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що у питанні проведення виборів на тимчасово окупованій частині Донецької та Луганської областей Україна ніколи не піде на поступки, які підірвуть її територіальну цілісність чи європейський та євроатлантичний розвиток.