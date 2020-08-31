Ляшко - про вибори: пройдуть і в

Ляшко - про вибори: пройдуть і в "червоній" зоні, якщо не буде надзвичайного стану

Укрінформ
Заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив: якщо не буде надзвичайного стану, місцеві вибори відбудуться по всій країні, в тому числі в "червоній" зоні.  

Як повідомляє Укрінформ, про це Віктор Ляшко сказав у коментарі програмі "Факти тижня" на ICTV.

"Якщо не буде введено надзвичайного стану, то вибори будуть проведені в тому числі в "червоній" зоні", - поінформував заступник голови МОЗ.

За його словами, вже напрацьовані всі рекомендації.

"За приклад брали вибори у Польщі, взяли їхній досвід", - додав головний санітарний лікар.

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Як повідомлялося, 30 серпня, Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.

15 липня чергові місцеві вибори на цю дату призначила Верховна Рада.

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