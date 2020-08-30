ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії

Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"30 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення прийняте на виконання вимог Виборчого кодексу України.

У ЦВК наголосили, що при цьому взято до уваги Постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 року “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”, постанови ЦВК від 8 серпня 2020 року № 160 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, № 161 “Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року” та від 14 серпня 2020 року № 176 “Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року”.

Окрім того, Комісія внесла зміни до своєї постанови від 8 серпня 2020 року № 163 “Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року”, виклавши вказаний Календарний план у новій редакції.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.