ЦВК оголосила дату початку виборчої кампанії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.
"30 серпня відбулося чергове засідання Центральної виборчої комісії, під час якого Комісія оголосила з 5 вересня 2020 року початок виборчого процесу місцевих виборів, призначених на 25 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рішення прийняте на виконання вимог Виборчого кодексу України.
У ЦВК наголосили, що при цьому взято до уваги Постанову Верховної Ради України від 15 липня 2020 року “Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році”, постанови ЦВК від 8 серпня 2020 року № 160 “Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року”, № 161 “Про неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року” та від 14 серпня 2020 року № 176 “Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року”.
Окрім того, Комісія внесла зміни до своєї постанови від 8 серпня 2020 року № 163 “Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року”, виклавши вказаний Календарний план у новій редакції.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 15 липня призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.