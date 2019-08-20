"Слуга народу" запропонувала Бабаку очолити комітет з питань освіти

"Партія запропонувала мені очолити цей комітет. Я звісно абсолютно не проти це зробити. Чи підтримає мене фракція - побачимо", - зазначив Бабак.

При цьому він підкреслив, що кожен член профільного комітету «достатньо професійний, щоб його очолити і працювати ефективно».

Водночас на запитання чи визначено вже персональний склад комітету, майбутній парламентарій зазначив, що партія «Слуга народу» вже має своїх кандидатів.

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«Щодо інших партій - не знаю. Але точно знаю, що «Батьківщина» подала Кириленка і напевно що з «Голосу» прийде Совсун», - уточнив він.