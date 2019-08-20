"Слуга народу" запропонувала Бабаку очолити комітет з питань освіти
Укрінформ
Політична партія "Слуга народу" запропонувала майбутньому народному депутату, який представлятиме її у Верховній Раді 9-го скликання, Сергію Бабаку очолити Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
Таку інформацію сам Бабак підтвердив у коментарі кореспонденту Укрінформу.
"Партія запропонувала мені очолити цей комітет. Я звісно абсолютно не проти це зробити. Чи підтримає мене фракція - побачимо", - зазначив Бабак.
При цьому він підкреслив, що кожен член профільного комітету «достатньо професійний, щоб його очолити і працювати ефективно».
Водночас на запитання чи визначено вже персональний склад комітету, майбутній парламентарій зазначив, що партія «Слуга народу» вже має своїх кандидатів.
«Щодо інших партій - не знаю. Але точно знаю, що «Батьківщина» подала Кириленка і напевно що з «Голосу» прийде Совсун», - уточнив він.