ЦВК зареєструвала вже 238 народних депутатів

ЦВК зареєструвала вже 238 народних депутатів

Укрінформ
Центральна виборча комісія зареєструвала ще 93 народних депутати, обраних на позачергових виборах 21 липня 2019 року. Всього зареєстровано 238 народних депутатів.
Про це інформують на сторінці ЦВК у Facebook.

“Станом на 19 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 238 народних депутатів України: 119 – обраних в ЗБВО та 119 – обраних в ОВО”,- ідеться в повідомленні.

Зокрема повідомляється, що на засіданні в понеділок відповідно до Конституції України, закону України "Про вибори народних депутатів України" та на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 47 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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Також зазначається, що ЦВК зареєструвала 46 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах.

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