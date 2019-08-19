ЦВК зареєструвала вже 238 народних депутатів

“Станом на 19 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 238 народних депутатів України: 119 – обраних в ЗБВО та 119 – обраних в ОВО”,- ідеться в повідомленні.

Зокрема повідомляється, що на засіданні в понеділок відповідно до Конституції України, закону України "Про вибори народних депутатів України" та на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 47 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

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Також зазначається, що ЦВК зареєструвала 46 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах.