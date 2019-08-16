ЦВК зареєструвала вже 145 народних депутатів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 63 народних депутати, обраних на позачергових виборах 21 липня 2019 року. Всього зареєстровано 145 народних депутатів.

Про це йдеться на сторінці ЦВК у Facebook.

“Станом на 16 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 145 народних депутатів України: 72 – обраних в ЗБВО та 73 – обраних в ОВО”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на засіданні в п’ятницю відповідно до Конституції України, закону України "Про вибори народних депутатів України" та на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 35 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Серед них, зокрема: 20 – від політичної партії "Слуга народу " – Олександр Корнієнко, включений до виборчого списку під № 7, Олександр Кубраков – № 30, Владлен Неклюдов – № 36, Павло Халімон – № 55, Олена Мошенець – № 56, Ольга Коваль – № 58, Аліна Загоруйко – № 59, Людмила Марченко – № 63, Анатолій Костюх – № 75, Віталій Безгін – № 77, Елла Рєпіна – № 80, Арсеній Пушкаренко – № 81, Євген Петруняк – № 90, Максим Павлюк – № 102, Богдан Торохтій – № 105, Оксана Дмитрієва – № 106, Ростислав Тістик – № 111, Іван Шинкаренко – № 121, Тарас Тарасенко – № 124, Микола Сольський – № 125; 11 – від політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" – Василь Німченко – № 6, Нестор Шуфрич – № 7, Сергій Дунаєв – № 9, Дмитро Ісаєнко – № 15, Григорій Суркіс – № 17, Ігор Кісільов – № 18, Віктор Чорний– № 27, Олександр Пузанов– № 32, Суто Мамоян – № 33, Олександр Качний – № 36, Антоніна Славицька – № 37; 4 – від Політичної партії "Європейська солідарність" – Ірина Геращенко – № 3, Артур Герасимов – № 11, Степан Кубів – № 12, Ірина Луценко – № 15.

Також повідомляється, що ЦВК зареєструвала 28 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах.

Зокрема, Максима Пашковського – в окрузі № 11, Ірину Констанкевич – в окрузі № 23, Євгена Яковенка – в окрузі № 52, Володимира Мороза – в окрузі № 59, Романа Соху – в окрузі № 75, Юлію Яцик – в окрузі № 79, Олега Дунду – в окрузі № 91, Олександра Горобця О.С. – в окрузі № 95, Сергія Шахова – в окрузі № 114, Миколу Княжицького – в окрузі № 116, Тараса Батенка – в окрузі № 123, Юрія Камельчука – в окрузі № 124, Ігоря Копитіна – в окрузі № 129, Артема Дмитрука – в окрузі № 133, Олексія Леонова – в окрузі № 135.

Також ЦВК зареєструвала Сергія Колебошина – в окрузі № 140, Олександра Ткаченка – в окрузі № 141, Тетяну Рябуху – в окрузі № 157, Ігоря Молотка – в окрузі № 160, Андрія Богданця – в окрузі № 163, Марію Мезенцеву – в окрузі № 168, Олексія Кучера – в окрузі № 179, Павла Павліша – в окрузі № 182, Олексія Ковальова – в окрузі № 186, Сергія Нагорняка – в окрузі № 199, Максима Перебийніса – в окрузі № 212, Ганну Бондар – в ОВО № 220 та Романа Грищука – в окрузі № 222.