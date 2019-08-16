ЦВК припинила повноваження виборчої комісії округу № 210

ЦВК достроково припинила повноваження всього складу окружної виборчої комісії округу № 210 та сама здійснюватиме її повноваження щодо встановлення підсумків голосування в цьому окрузі на позачергових виборах Ради 21 липня 2019 року.

Про це ідеться у повідомленні ЦВК у Facebook.

"ЦВК визначила, що повноваження ОВК ОВО № 210 стосовно встановлення підсумків голосування в цьому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року здійснюватиме Центральна виборча комісія", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що комісія ухвалила рішення звернутися до Національної поліції України для забезпечення збереження виборчої документації зазначеної ОВК до сформування її нового складу та реагування згідно з законом.

Окрім того, у ЦВК інформують, що ОВК ОВО № 210 мала скласти протокол про підсумки голосування в цьому окрузі з поміткою "Уточнений" та транспортувати його до ЦВК не пізніше 12 години 16 серпня 2019 року. Однак це рішення комісії вказаною ОВК виконано не було, наголошують у ЦВК.

"Відтак, ЦВК встановила грубе порушення зазначеною окружною виборчою комісією Конституції та законів України, що полягає у бездіяльності щодо виконання нею визначеного Законом України "Про вибори народних депутатів України" та рішенням комісії від 15 серпня 2019 року обов’язку встановити підсумки голосування в ОВО № 210 з урахуванням відповідного судового рішення, та достроково припинила повноваження всього її складу", - наголошується у повідомленні.

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При цьому, зазначають у комісії, "суб’єкти подання, за поданнями яких до складу вказаної ОВК було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, можуть не пізніше 16 години 18 серпня 2019 року внести подання до ЦВК щодо кандидатур для включення до складу цієї комісії".

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.

Виборчий округ №210 на Чернігівщині залишається єдиним, по якому досі не оголошено переможця виборів.

У виборчому окрузі № 210 із центром у місті Прилуки триває протистояння між двома кандидатами у народні депутати - Сергієм Коровченком та Борисом Приходьком.

13 серпня Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Приходька, який просив скасувати результати голосування на виборчій дільниці № 740243, що працювала в Козелецькому геріатричному пансіонаті (с. Часнівці), і зобов’язав ОВК № 210 визнати ті результати недійсними.

У відповідь на це Коровченко подав скаргу до Шостого апеляційного адміністративного суду міста Києва, але 15 серпня той відмовив кандидату в її задоволенні.

15 серпня ЦВК на своєму засіданні прийняла рішення про зобов’язання ОВК округу № 210 розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування виборців в цьому окрузі в порядку, передбаченому виборчим законодавством та з урахуванням рішення Шостого апеляційного адміністративного суду від 14 серпня 2019 року, яке набрало законної сили.