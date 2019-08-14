ЦВК зареєструвала вже 82 народних депутатів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 57 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня 2019 року. Всього зареєстровано 82 народних депутатів.

Про це інформує ЦВК на сторінці у Facebook.

“Станом на 14 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 82 народних депутатів України: 37 – обраних в ЗБВО та 45 – обраних в ОВО”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на засіданні в середу відповідно до Конституції України, закону України "Про вибори народних депутатів України" та на підставі протоколу ЦВК про результати позачергових виборів народних депутатів України в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі Комісія зареєструвала 32 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Так, серед зареєстрованих: 6 – від політичної партії "Слуга народу" – Єлизавета Ясько, включена до виборчого списку під № 15, Ірина Верещук – № 29, Олександр Качура – № 49, Артем Культенко – № 51, Артем Кунаєв – № 100, Володимир Крейденко – № 123, 5 – від Політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" – Вадим Рабінович – № 2, Віктор Медведчук – № 3, Михайло Папієв – № 13, Юрій Загородній – № 19, Олександр Колтунович – № 22, 17 – від політичної партії Всеукраїнське обʼєднання "Батьківщина" – Юлія Тимошенко – № 1, Валентин Наливайченко – № 3, Сергій Соболєв – № 4, Олена Кондратюк – № 5, Іван Кириленко – № 6, Андрій Кожемʼякін – № 7, Григорій Немиря – № 8, Сергій Власенко – № 9, Валерій Дубіль – № 10, Олександр Абдуллін – № 11, Іван Крулько – № 12, Анжеліка Лабунська – № 13, Михайло Цимбалюк – № 15, Ольга Бєлькова – № 17, Альона Шкрум – № 22, Володимир Кабаченко – № 23, Вадим Івченко – № 24, 4 – від Політичної партії "Європейська солідарність" – Андрій Парубій – № 2, Мустафа Джемілєв – № 6, Микола Величкович – № 19, Сергій Алєксєєв– № 20.

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Також повідомляється, що ЦВК зареєструвала 25 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в одномандатних виборчих округах.

Зокрема, ЦВК зареєструвала самовисуванців – Петра Юрчишина – в окрузі № 13, Миколу Кучера – в окрузі № 17, Степана Івахіва – в окрузі № 21, Дмитра Лубінця – в окрузі № 60, Роберта Горвата – в окрузі № 68, Василя Петьовку – в окрузі № 72, Владислава Поляка – в окрузі № 73, Сергія Мінька – в окрузі № 80, Сергія Вельможного – в окрузі № 112, Ярослава Дубневича – в окрузі № 120, Олексія Гончаренка – в окрузі № 137, Юрія Шаповалова – в окрузі № 146, Івана Чайківського – в окрузі № 165, Віктора Бондаря – в окрузі № 191.

Також ЦВК зареєструвала від політичної партії "Українське обʼєднання патріотів – УКРОП" – Ігоря Палицю – в окрузі № 22, від політичної партії “Слуга народу” – В’ячеслава Медяника В.А. – в окрузі № 27, Ігоря Фріса – в окрузі № 84, Едуарда Прощука – в окрузі № 85, Максима Дирдіна – в окрузі № 132, Костянтина Касая – в окрузі № 149, Романа Іванісова – в окрузі № 153, Ігоря Васильєва – в окрузі № 158, Антона Полякова – в окрузі № 206, Богдана Яременка – в окрузі № 215, від політичної партії Єдиний Центр – Віктора Балогу – в окрузі № 69.