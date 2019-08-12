ЦВК зареєструвала перших 25 народних депутатів

ЦВК зареєструвала перших 25 народних депутатів

Укрінформ
Центральна виборча комісія зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

“ЦВК зареєструвала 25 народних депутатів України”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідно до Конституції України, закону України "Про вибори народних депутатів України" ЦВК зареєструвала 5 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Зокрема, від партії "Слуга народу" – Олексія Устенка (№ 86 у виборчому списку), від партії "Опозиційна платформа – За життя" Юлію Іоффе (№12) та Рената Кузьміна (№35), від партії "Європейська солідарність" – Руслана Князевича (№21) та Максима Саврасова (№22).

Окрім того, ЦВК зареєструвала 20 народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах.

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Зокрема, зареєстровано самовисуванців Ларису Білозір – в окрузі № 15, Дмитра Шпенова - в окрузі № 37, Олександра Ковальова – в окрузі № 51, Володимира Арешонкова – в окрузі № 64, Валерія Лунченка – в окрузі № 71, Андрія Іванчука – в окрузі № 88, Олеся Довгого – в окрузі № 102, Олександра Сухова –в окрузі № 107, Олега Кулініча – в окрузі № 147, Віктора Мʼялика – в окрузі № 155, Олександра Фельдмана – в окрузі № 174, Олександра Герегу – в окрузі № 192, Сергія Рудика – в окрузі № 198, Антона Яценка – в окрузі № 200, від партії "Опозиційна платформа — За життя” - Федора Христенка – в окрузі № 46, Олександра Пономарьова – в окрузі № 78, від партії "Слуга народу"– Ігоря Герасименка – в окрузі № 62, Тетяну Грищенко – в окрузі № 66, Миколу Задорожнього – в окрузі № 162 та Олександра Скічка – в окрузі № 197.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня 2019 року.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).

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