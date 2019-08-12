ЦВК зареєструвала перших 25 народних депутатів

Центральна виборча комісія зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня 2019 року.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

“ЦВК зареєструвала 25 народних депутатів України”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідно до Конституції України, закону України "Про вибори народних депутатів України" ЦВК зареєструвала 5 народних депутатів України, обраних на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Зокрема, від партії "Слуга народу" – Олексія Устенка (№ 86 у виборчому списку), від партії "Опозиційна платформа – За життя" Юлію Іоффе (№12) та Рената Кузьміна (№35), від партії "Європейська солідарність" – Руслана Князевича (№21) та Максима Саврасова (№22).

Окрім того, ЦВК зареєструвала 20 народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах.

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Зокрема, зареєстровано самовисуванців Ларису Білозір – в окрузі № 15, Дмитра Шпенова - в окрузі № 37, Олександра Ковальова – в окрузі № 51, Володимира Арешонкова – в окрузі № 64, Валерія Лунченка – в окрузі № 71, Андрія Іванчука – в окрузі № 88, Олеся Довгого – в окрузі № 102, Олександра Сухова –в окрузі № 107, Олега Кулініча – в окрузі № 147, Віктора Мʼялика – в окрузі № 155, Олександра Фельдмана – в окрузі № 174, Олександра Герегу – в окрузі № 192, Сергія Рудика – в окрузі № 198, Антона Яценка – в окрузі № 200, від партії "Опозиційна платформа — За життя” - Федора Христенка – в окрузі № 46, Олександра Пономарьова – в окрузі № 78, від партії "Слуга народу"– Ігоря Герасименка – в окрузі № 62, Тетяну Грищенко – в окрузі № 66, Миколу Задорожнього – в окрузі № 162 та Олександра Скічка – в окрузі № 197.

Як повідомлялося, позачергові парламентські вибори в Україні відбулися 21 липня 2019 року.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% (37 мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).