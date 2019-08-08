ЦВК оприлюднила фінансові звіти політичних партій

ЦВК опублікувала фінансові звіти політичних партій з видатками на виборчу кампанію.

Дані оприлюднені на сайті комісії.

Згідно з інформацією у звітах найбільше на виборчу кампанію витратили у політичній партії “Слуга народу” — 114 млн 652 тис. 872 грн.

Партія “Опозиційна платформа — За життя”, котра за кількістю голосів посіла друге місце у списку лідерів парламентських виборів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, витратила 60 млн 309 тис. 381 грн.

У партії “Батьківщина” згідно з опублікованими даними на виборчу кампанію витратили 87 млн 214 тис. 297 грн.

Водночас, партія “Європейська солідарність”, яка посіла четверте місце за кількістю голосів виборців, витратила 99 млн 494 тис. 126 грн, а політсила “Голос”, яка замикає п’ятірку лідерів, - 105 млн 669 тис. 560 грн.

Читайте також: ЦВК прийняла уточнений протокол із останнього виборчого округу

Повідомляється, що Радикальна партія Олега Ляшка витратила на виборчу кампанію 111 млн 786 тис.327 грн, “Опозиційний блок” - 90 млн 616 тис. 918 грн, “Українська стратегія Гройсмана” - 89 млн 248 тис.700 грн, Об’єднання “Самопоміч” – 28 млн 708 тис. 834 грн, “Сила і честь”– 26 млн 952 тис. 832 грн, “Громадянська позиція” - 25 млн 678 тис. 349 грн, політична партія ВО “Свобода” – 24 млн 83 тис. 252 грн, “Аграрна партія” – 21 млн 67 тис. 456 грн, “Рух нових сил Михайла Саакашвілі” – 6 млн 519 тис. 635 грн, “Партія Шарія” – 4 млн 210 тис. 29 грн.

Згідно з фінансовими звітами нульовий звіт подала політична партія “Сила людей”.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня 2019 року в Україні відбулися позачергові вибори народних депутатів.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, згідно з якими партія "Слуга народу" здобула 43,16% голосів (124 мандати), "Опозиційна платформа – За життя" – 13,05% ( 37мандатів), Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" – 8,18% (24 мандати), "Європейська Солідарність" – 8,10% (23 мандати) та "Голос " – 5,82% (17 мандатів).