ЦВК прийняла уточнений протокол із останнього виборчого округу

Центральна виборча комісія прийняла протокол окружної виборчої комісії одномандатного виборчого округу № 210 про підсумки голосування на позачергових виборах народних депутатів із поміткою "Уточнений".

Про це йдеться на сторінці ЦВК у Facebook.

“ЦВК прийняла протокол окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 210 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року з поміткою "Уточнений", який вказана комісія склала після повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях цього округу на виконання рішення суду”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в засіданні комісії оголошено перерву.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія не змогла оголосили остаточні результати позачергових виборів до Верховної Ради в останній відведений для цього день - 5 серпня - у зв'язку з тим, що в окрузі №210 не було завершено перерахунок голосів на дільницях.

ЦВК зобов’язала окружну виборчу комісію округу №210 не пізніше 16 години 6 серпня завершити повторний підрахунок голосів на 33 виборчих дільницях та внести за його результатами зміни до встановлених підсумків голосування.

Також ЦВК зобов’язала ОВК округу №210 скласти протокол про підсумки голосування з поміткою "Уточнений" і привезти його до ЦВК.

Кандидат у депутати в окрузі №210 фінансист Борис Приходько працював заступником голови Нацбанку України в часи правління Віктора Януковича.

Правник Сергій Коровченко в 2014 році був начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції Автономної республіки Крим. Із 2017 року він був представником партії "Батьківщина" в 210-му окрузі та очолював громадську організацію "Громадський рух Сергія Коровченка "Оновлення".

На вибори до Верховної Ради обидва кандидати йшли як самовисуванці. Коровченко переміг Приходька з відривом у 153 голоси.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради.