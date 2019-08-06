Результати виборів до Верховної Ради встановили на останньому окрузі - КВУ

У 210-му виборчому окрузі Чернігівщини (м. Прилуки) за рішенням суду перерахували голоси й визначили переможця виборів до Верховної Ради України.

Про це у Facebook повідомив Чернігівський осередок Комітету виборців України.

"За результатами повторного підрахунку голосів виборців на 33 виборчих дільницях окружна виборча комісія одномандатного виборчого округу 210 визнала переможцем самовисуванця Сергія Коровченка", - йдеться у повідомленні.

В КВУ поінформували, що під час повторного підрахунку голосів у приміщенні ОВК перебували до 40 правоохоронців, всі виходи були зачинені і знаходилися під посиленою охороною. Голова ОВК запевняла, що поліція не створює жодних перешкод комісії.

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Перерахунок голосів у 210-му окрузі розпочався в неділю, 4 серпня. Робилося це на вимогу кандидата в народні депутати Бориса Приходька, який звернувся до суду зі скаргою на роботу ОВК.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія не змогла оголосити остаточні результати позачергових виборів до Верховної Ради в останній відведений для цього день - 5 серпня - у зв'язку з тим, що в окрузі №210 не було завершено перерахунок голосів на дільницях.

ЦВК зобов’язала окружну виборчу комісію округу №210 не пізніше 16 години 6 серпня завершити повторний підрахунок голосів на 33 виборчих дільницях та внести за його результатами зміни до встановлених підсумків голосування. Також ЦВК зобов’язала ОВК округу №210 скласти протокол про підсумки голосування з поміткою "Уточнений" і привезти його до ЦВК.

Кандидат у депутати в окрузі №210, фінансист Борис Приходько працював заступником голови Нацбанку України в часи правління Віктора Януковича. Правник Сергій Коровченко в 2014 році був начальником Головного управління юстиції Міністерства юстиції Автономної республіки Крим. Із 2017 року він був представником партії "Батьківщина" в 210-му окрузі та очолював громадську організацію "Громадський рух Сергія Коровченка "Оновлення". На вибори до Верховної Ради обидва кандидати йшли як самовисуванці. Коровченко переміг Приходька з відривом у 153 голоси.

Фото: Чернігівський осередок КВУ, facebook