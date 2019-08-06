ЦВК не встигла вчасно оголосити остаточні результати виборів

Центральна виборча комісія не змогла оголосили остаточні результати позачергових виборів до Верховної Ради в останній відведений для цього день - 5 серпня.

За даними ЦВК, не вдалося, зокрема, встановити результати в окрузі № 210 на Чернігівщині, де окружна виборча комісія не встигла здійснити перерахунок голосів.

“У зв’язку з цим ЦВК констатувала неможливість встановлення Комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в ОВО № 210 у відведений для цього виборчим законом строк – не пізніш як на п’ятнадцятий день з дня голосування, тобто до 5 серпня 2019 року включно”, - зазначається в повідомленні.

ЦВК зобов’язала окружну виборчу комісію округу №210 не пізніше 16 години 6 серпня завершити повторний підрахунок голосів на 33 виборчих дільницях та внести за його результатами зміни до встановлених підсумків голосування. Також ЦВК зобов’язала ОВК округу №210 скласти протокол про підсумки голосування з поміткою "Уточнений" і транспортувати його та іншу виборчу документацію до ЦВК.

“Таким чином, станом на 5 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними 423 народних депутатів України, зокрема: 225 – в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 – в одномандатних виборчих округах”, - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 21 липня відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи ще 26 липня.

3 серпня ЦВК встановила результати позачергових виборів у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

До 5 серпня включно Комісія мала встановити результати виборів також у всіх 199 одномандатних виборчих округах.

Зокрема, законодавством передбачено, що ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше, ніж на 15 день, тобто не пізніше 5 серпня.