ЦВК визнала Требушкіна обраним в окрузі №50 - і оголосила перерву

Загалом ЦВК визнала обраними 423 народних депутатів України: 225 – у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, 198 – в одномандатних виборчих округах.

Текст протоколу про перемогу Руслана Требушкіна в окрузі №50 зачитав член комісії Михайло Вербенський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Відповідно до статті 99 Закону України “Про вибори народних депутатів України”, на підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі з поміткою “Уточнений”, Центральна виборча комісія встановила: обрано народним депутатом Требушкіна Руслана Валерійовича, 1975 року народження, освіта вища, Покровський міський голова, проживає у місті Покровськ Донецької області, безпартійний, суб’єкт висування – політична партія “Опозиційний блок”, - зазначив Вербенський.

Він повідомив, що Требушкін одержав більше голосів виборців по відношенню до інших кандидатів у народні депутати, які балотувалися в одномандатному виборчому окрузі №50, а саме - 19 тис. 329.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук зауважила, що наявність судової справи щодо ситуації в окрузі №50 “не перешкоджає процедурі встановлення результатів”.

“Центральна виборча комісія знає та отримує інформацію від адміністративних судів щодо справ, нам відомо про наявність такої справи і вона не перешкоджає процедурі встановлення результатів”, - прокоментувала Сліпачук.

Водночас кандидат у народні депутати Сергій Кошуков нагадав, що 6 серпня має продовжитися засідання Шостого апеляційного адміністративного суду в справі щодо ситуації в окрузі №50 та просив членів ЦВК не визнавати там виборів.

Сліпачук повідомила, що протокол про визнання результатів виборів у окрузі №50 підписали всі 16 присутніх членів ЦВК, при цьому 14 із них - із окремою думкою.

ЦВК також ухвалила постанову "Про факти порушення виборчих прав в одномандатному виборчому окрузі №50 на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року" та звернулася до Національної поліції для проведення перевірки викладених у постанові обставин порушення законодавства про вибори та вжиття згідно із законодавством України заходів реагування.

Окрім того, ЦВК зобов’язала окружну виборчу комісію виборчого округу №210 не пізніше 16 години 6 серпня 2019 року завершити повторний підрахунок голосів на 33 виборчих дільницях та внести за його результатами зміни до встановлених підсумків голосування.

Також ЦВК зобов’язала ОВК ОВО №210 скласти протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №210 з поміткою "Уточнений" і транспортувати його та іншу виборчу документацію, передбачену законом, до ЦВК.

У засіданні Центрвиборчкому оголошено перерву.

Як повідомляв Укрінформ, у Покровську в одномандатному виборчому окрузі №50 члени виборчої комісії відмовилися виконувати рішення Донецького окружного адміністративного суду та самоусунулися від повторного підрахунку голосів.

Тому ЦВК вирішила передати своїм уповноваженим представникам пакети з виборчими документами дільничних виборчих комісій окремих виборчих дільниць для проведення повторного підрахунку голосів та встановлення результатів виборів.

За фактом невиконання членами ОВК №50 рішення суду Покровським відділом поліції ГУ НП в Донецькій області до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про подію з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 (Невиконання судового рішення) Кримінального кодексу.