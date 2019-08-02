ЦВК взяла на себе повноваження окружної комісії на скандальному окрузі №50

Центральна виборча комісія повідомила, що перебирає на себе повноваження окружної виборчої комісії 50-го округу (в Донецькій області) через нібито не виконання місцевою ОВК своїх повноважень.

Про це вирішили під час вечірнього засідання ЦВК 2 серпня, передає пресслужба.

Як йдеться в заяві ЦВК, 1 серпня вона зобов’язала окружну виборчу комісію надати уточнені протоколи та іншу виборчу документацію не пізніше 12 години 2 серпня. Цього, згідно з заявою Центрвиборчкому, не сталося.

Крім того, згідно з рішенням суду про примирення сторін за позовом кандидата-самовисуванця Анатолія Чорного, місцева комісія повинна була повторно підрахувати голоси на 11 дільницях.

«Комісія констатувала, що за таких умов невиконання вказаною комісією рішення ЦВК, а також вказаних судових рішень у визначений строк може фактично призвести до невстановлення нею підсумків голосування в ОВО № 50, а отже, унеможливить встановлення Комісією результатів позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року в цьому окрузі», – йдеться в повідомленні.

Відтак ЦВК заявила про те, що бере на себе виконання обов’язків місцевої окружної виборчої комісії через «бездіяльність ОВК ОВО № 50».

ЦВК уповноважила заступника голови Євгена Радченка, члена комісії Леонтія Шипілова та працівників секретаріату отримати від ОВК виборчу документацію.

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Як повідомляв Укрінформ, приміщення окружної виборчої комісії №50 у Покровську Донецької області залишається під охороною поліції. На місці чергують група реагування та слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції, які реагують на звернення громадян.

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За словами голови ЦВК Тетяна Сліпачук, Центральна виборча комісія контролює ситуацію в одномандатному виборчому окрузі №50, де склалася складна ситуація між кандидатами за перше місце. Вона зауважила, що в цьому окрузі зафіксовано найбільшу кількість судових позовів з-поміж інших.

У виборчому окрузі № 50 йде боротьба за мандат до Верховної Ради між двома діючими мерами - Русланом Требушкіним, міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля, обидва були занесені в базу «Миротворця» як «мери-сепаратисти».

За результатами опрацьованих ЦВК 100% протоколів Требушкін отримав 30, 29% голосів виборців, Аксьонов - 29,97%.

Раніше повідомлялося, що поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу чоловіків у футболках "Традиція і порядок" на співробітників Укрінформу. У вівторок, 30 липня, до одного із залів пресцентру Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”, де проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі, увірвалися молодики у футболках з написом "Традиція і порядок". Вони, зокрема, вибили двері, зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів, обірвали жалюзі. Внаслідок нападу постраждало троє співробітників Укрінформу. В одного з постраждалих лікарі зафіксували травму ока і численні забої тіла.