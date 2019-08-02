На скандальному окрузі №50 не перераховують голоси - поліція відкрила справу

За фактом невиконання членами ОВК №50 у Покровську Донецької області рішення суду щодо перерахунку голосів відкрито кримінальне провадження.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Відповідно до постанови Донецького окружного апеляційного суду, виборча комісія 50-го округу у Покровську мала провести повторний підрахунок голосів на трьох дільницях. Наразі рішення суду не виконано, у зв’язку з чим поліція розпочала досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення, що набрало законної сили).

У відомстві поінформували, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі строком до 3 років.

Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії. Хід розслідування перебуває на контролі керівництва поліції Донецької області.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України.