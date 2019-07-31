Поліція відкрила кримінальну справу за фактом нападу на Укрінформ

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом нападу чоловіків у футболках "Традиція і порядок" на приміщення Укрінформу, що стався у вівторок.

Про це у коментарі агентству повідомила прес-офіцер Шевченківського райуправління поліції міста Києва Анна Зубрєва.

"Є (внесені відомості у — ред.) ЄРДР, за нанесення тілесних ушкоджень, стаття 125 ККУ, за побиття охоронця", - сказала Зубрєва.

Водночас, слідчий Шевченківського управління поліції Києва Василь Зарубенко додав, що наразі у прокуратурі перебувають матеріали з приводу пошкодження майна.

Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, до одного із залів пресцентру Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ", де проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі, увірвалися молодики у футболках з написом "Традиція і порядок". Вони розбили двері, потрощили технічне обладнання.

Внаслідок нападу постраждало троє співробітників агентства.

Завдані збитки оцінюються у кілька десятків тисяч гривень.

На місце події викликали поліцію. Двох активістів-учасників події поліція забрала до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення особи.

На них склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство.