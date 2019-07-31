Напад в Укрінформі: в одного зі співробітників травма ока і численні забої тіла

Один зі співробітників Укрінформу, який постраждав 30 липня внаслідок нападу на агентство молодиків у футболках з написом "Традиція і порядок", пройшов судово-медичну експертизу.

Як повідомляє кореспондент агентства, за словами потерпілого, лікарі встановили у нього контузію лівого ока І ступеня, травматичну ерозію рогівки і субкон'юнктивальний крововилив лівого ока, забій м'яких тканин шиї. Зафіксовано також численні забої на нозі, спині і передпліччі.

Результати проведеної експертизи медики потерпілому не видали, але пояснили, що за ними має звернутися слідчий Шевченківського райвідділу поліції, який направляв співробітника агентства на це обстеження.

Варто зазначити, що постраждалий є учасником Антитерористичної операції на Донбасі.

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Двоє інших співробітників агентства, які також постраждали внаслідок нападу молодиків, не проходили судмедекспертизу.

Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, до одного із залів пресцентру Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”, де проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі, орієнтовно о 16:00-16:30 увірвалися молодики у футболках з написом "Традиція і порядок", побили техніку, знищили мікрофони, розбили двері, потрощили технічне обладнання.

Внаслідок нападу постраждало троє співробітників агентства.

Завдані збитки оцінюються в кілька десятків тисяч гривень.

На місце події викликали поліцію. Двох активістів-учасників події поліція забрала до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення особи. На них склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство.

Однак кримінальне провадження за фактом нападу чоловіків у футболках "Традиція і порядок" на приміщення Укрінформу досі не відкрито.