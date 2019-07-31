Поліція досі не відкрила справу за фактом нападу на Укрінформ

"На осіб, які були затримані, склали адмінпротокол за дрібне хуліганство. Матеріали (щодо інциденту - ред.) зараз в начальника райуправління на розписі", - сказав він, пояснивши, що передбачені 24 години на відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок в одному із залів пресцентру агентства, орієнтовно о 16:00-16:30, під час пресконференції, на якій кандидати в депутати по округу №50 зібралися розповісти про ймовірну фальсифікацію на виборах, молодики у футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою та закидали яйцями самовисуванця Андрія Аксьонова.

Чоловіки під час пресконференції увірвалися до приміщення, вибивши двері, та пошкодили технічне обладнання пресцентру.

Під час нападу молодики зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали п’ять мікрофонів, обірвали жалюзі, забруднили стіни, стільці, центральний банер.

Пресзала не працюватиме до відновлення пошкодженого обладнання і проведення ремонту.

Постраждали троє співробітників Укрінформу, яких побили нападники. Один із постраждалих - учасник бойових дій на Донбасі.

На місце події викликали поліцію. Двох активістів-учасників події поліція забрала до Шевченківського райуправління поліції Києва для встановлення особи.