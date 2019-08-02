На скандальному окрузі №50 напали на знімальну групу телеканалу - НСЖУ

У виборчому окрузі №50 у Покровську Донецької області стався напад на знімальну групу телеканалу «Капрі».

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Національної спілки журналістів України.

“У місті Покровськ Донецької області скоєно напад на знімальну групу телеканалу «Капрі». Під час спроби 1 серпня зайти в приміщення Покровської ради ветеранів, де розташовано штаб однієї з політичних партій, журналістку відштовхнули, техніку пошкодили, а на оператора напали та утримували деякий час в ізоляції”, - йдеться в повідомленні.

За даними НСЖУ, Національна поліція за заявами про перешкоджання журналістській діяльності у Покровську розпочала кримінальне провадження.

Своєю чергою у Національній спілці журналістів засудили агресію до працівників телекомпанії та звернули увагу, що це уже другий інцидент побиття журналістів на цьому тижні, пов’язаний із виборчим округом №50, де і досі офіційно не оприлюднені результати голосування.

Кореспондент телекомпанії «Капрі» Альона Соболенко у коментарі НСЖУ зазначила, що знімальна група цікавилася перебуванням у приміщенні ради ветеранів членів ОВК і працівників міськради.

“Нині оператор знаходиться у лікарні, у нього діагностовано струс мозку. Також було розбито камеру та службовий телефон, до поліції подали заяву”, - сказала Соболенко.

У нападі на журналістів телеканал «Капрі» звинувачує людей з оточення лідера перегонів на виборчому окрузі №50, міського голови Покровська Руслана Требушкіна.

У відповідь на закиди Требушкін опублікував на своїй сторінці у Facebook відеозвернення, звинувачуючи політичних опонентів у намаганні вплинути на виборчий процес у Покровську.

“У нас тут продовжує стояти телеканал «Капрі», удень вони готували якусь провокацію, намагалися увірватися в офіс, який орендується у ради ветеранів. Метою є дестабілізація роботи штабу”, - переконує Требушкін.

У громадянській мережі ОПОРА здивовані фізичною агресією до журналістів у Покровську та наголошують, що під час виборчої кампанії в окрузі скарг на перешкоджання журналістській діяльності не надходило.

“Така реакція охоронців на відеокамеру є дуже несподіваною. Адже під час усієї виборчої кампанії не було жодного факту порушення прав журналістів. Ця подія є дуже поганим знаком до того, що може відбуватися там зараз із роботою виборчої комісії”, - зазначила у коментарі для НСЖУ координаторка спостереження мережі ОПОРА за виборами у Донецькій області Анастасія Прокопенко.

У Покровському відділі поліції Донецької області попередньо подію кваліфікували за ч.1 ст. 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та інформують про роботу над встановленням усіх обставин події.

Як повідомлялося, це вже не перший випадок нападу на журналістів за час суперечок з приводу результатів голосування в окрузі №50. У вівторок, 30 липня, під час пресконференції в Укрінформі, на якій кандидати в народні депутати в одномандатному виборчому окрузі № 50 мали намір поінформувати про порушення на виборах, представники організації «Традиція і порядок» увірвалися до приміщення інформаційного агентства, завдали травм трьом співробітникам та пошкодили обладнання і меблі.

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Тим часом у Покровську поліція продовжує охороняти приміщення окружної виборчої комісії №50, біля якої майже відразу після виборів виникли сутички після виявлення спостерігачами розбіжностей у протоколах. Люди вимагали чесного підрахунку голосів, встановили намети, а також почали зносити шини.

Увечері 23 липня в Донецьку область прибув вертоліт Нацполіції із загоном спецпідрозділу ТОР для забезпечення громадського порядку та безпеки на окружній виборчій дільниці в Покровську.

Водночас Донецький окружний апеляційний суд зобов’язав виборчу комісія 50-го округу здійснити повторний підрахунок голосів на трьох дільницях, однак станом на 2 серпня рішення суду не виконано, у зв'язку з чим поліція розпочала досудове розслідування.

В окрузі № 50 триває боротьба за депутатський мандат між двома діючими мерами - Русланом Требушкіним, міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля.

За результатами опрацьованих ЦВК 100% протоколів Требушкін отримав 19 795 голосів (30,29%) виборців, Аксьонов - 19 589 (29,97%).