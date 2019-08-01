Європейська федерація журналістів засудила напад на пресцентр Укрінформу

Європейська федерація журналістів (EFJ) висловила занепокоєння нападом на пресцентр Укрінформу, назвавши його "кричущим порушенням свободи вираження поглядів та свободи преси".

Відповідна заява розміщена на сайті EFJ.

"Журналісти повинні мати право відвідувати пресконференцію в спокійній атмосфері, без будь-якого втручання чи погрози насильством. Цей напад є кричущим порушенням свободи вираження поглядів та свободи преси", - заявив генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Гутьєррес.

Зазначається, що EFJ приєднується до свого члена - Національної спілки журналістів України – у засудженні цього нападу. Приводиться цитата голови НСЖУ Сергія Томіленка, який закликав правоохоронців "провести професійне розслідування, ідентифікувати нападників та суворо покарати їх за перешкоджання журналістській діяльності та побиття працівників ЗМІ".

Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, до одного із залів пресцентру Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ", де проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі, увірвалися молодики у футболках з написом "Традиція і порядок". Вони, зокрема, вибили двері, зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів, обірвали жалюзі.

Внаслідок нападу постраждало троє співробітників Укрінформу. В одного з них лікарі зафіксували травму ока і численні забої тіла.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив напад на пресцентр Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" та закликав українську владу притягнути нападників до відповідальності.

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Депутат Європейського парламенту, співголова Парламентської Асамблеї "Євронест" Ребекка Гармс заявила, коментуючи інцидент, що новий Генеральний прокурор України має покінчити з ганебним явищем безкарності за жорстокі та інколи смертоносні напади на журналістів та антикорупційних активістів в Україні.