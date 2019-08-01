В ОБСЄ засуджують напад на пресцентр Укрінформу

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір засудив напад на пресцентр Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ" та закликав українську владу притягнути нападників до відповідальності.

Відповідна заява розміщена на сторінці Представника ОБСЄ з питань свободи ЗМІ у Twitter.

"Я засуджую атаку на пресцентр інформаційного агентства "Укрінформ" 30 липня в Києві в Україні. Кілька співробітників медіа зазнали нападу, а обладнання було пошкоджено. Я закликаю владу ретельно розслідувати цей інцидент та притягнути нападників до відповідальності", - написав Дезір.

Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, до одного із залів пресцентру Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ", де проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі, увірвалися молодики у футболках з написом "Традиція і порядок". Вони, зокрема, вибили двері, зламали вартісну акустичну конференцсистему, вирвали 5 мікрофонів, обірвали жалюзі.

Внаслідок нападу постраждало троє співробітників Укрінформу. В одного з них лікарі зафіксували травму ока і численні забої тіла.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за нанесення тілесних ушкоджень, стаття 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження)".