За погром в Укрінформі винуватцям загрожує до чотирьох років — поліція

Слідчі столичної поліції кваліфікували погром у будівлі Укрінформу 30 липня як хуліганство. Фігурантам справи загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"Події у будівлі Укрінформу слідчі столичної поліції кваліфікували як хуліганство. За вчинення такого правопорушення передбачено до чотирьох років позбавлення волі. Проводиться розслідування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на місці працювала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці опитали свідків та очевидців інциденту. Двох правопорушників доставили до управління поліції, де вони надали пояснення. Також працівники карного розшуку вилучили записи з камер відеоспостереження.

За фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Пресофіцер Шевченківського відділення поліції міста Київ Анна Зубрєва уточнила в коментарі Укрінформу, що справу було перекваліфіковано зі статті про заподіяння умисного легкого тілесного ушкодження (стаття 125 ККУ) на "хуліганство".

Як повідомлялося, у вівторок, 30 липня, до одного із залів пресцентру Українського національного інформаційного агентства "Укрінформ", де проходила пресконференція щодо виборів в окрузі №50 на Донбасі, орієнтовно о 16:00-16:30 увірвалися молодики у футболках з написом "Традиція і порядок", побили техніку, знищили мікрофони, розбили двері, потрощили технічне обладнання.

Внаслідок нападу постраждало троє співробітників агентства та були завдані агентству збитки, які оцінюються в кілька десятків тисяч гривень.