ЦВК порахувала голоси виборців на скандальному 50-му окрузі

Центральна виборча комісія провела повторні підрахунки голосів виборців на 14 виборчих ділянках 50-го округу в Донецькій області.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

"Під час засідання Комісія здійснила повноваження окружної виборчої комісії ОВО № 50 щодо виконання судових рішень про проведення повторного підрахунку голосів виборців на 14 виборчих дільницях цього округу в частині проведення повторного підрахунку голосів виборців на виборчих дільницях №№ 140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140773, 140774, 140775, 140756, 140782, 140784, 140787, 141065 цього виборчого округу на виконання рішень судів, які набрали законної сили, про що склала відповідні протоколи", - йдеться у повідомленні.

Упродовж засідання Комісія також поручила підготувати та повторно надати протоколи з підсумками голосування по 119-му і 210-му округах до 5 серпня, і вже з поміткою "Уточнений" прийняла протокол від 119-го одномандатного виборчого округу.

Як повідомляв Укрінформ, приміщення окружної виборчої комісії №50 у Покровську Донецької області залишається під охороною поліції. На місці чергують група реагування та слідчо-оперативна група Покровського відділу поліції, які реагують на звернення громадян.

Читайте також: ЦВК оголосила результати виборів у Раду за партійними списками

За словами голови ЦВК Тетяни Сліпачук, Центральна виборча комісія контролює ситуацію в одномандатному виборчому окрузі №50, де склалася складна ситуація між кандидатами за перше місце. Вона зауважила, що в цьому окрузі зафіксовано найбільшу кількість судових позовів з-поміж інших.

У виборчому окрузі № 50 йде боротьба за мандат до Верховної Ради між двома діючими мерами - Русланом Требушкіним, міським головою Покровська, та Андрієм Аксьоновим - міським головою Добропілля, обидва були занесені в базу «Миротворця» як «мери-сепаратисти».

За результатами опрацьованих ЦВК 100% протоколів Требушкін отримав 30, 29% голосів виборців, Аксьонов - 29,97%.