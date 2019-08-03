ЦВК оголосила результати виборів у Раду за партійними списками
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Укрінформ
Центральна виборча комісія оголосила результати позачергових виборів до ВР по загальнодержавному багатомандатному виборчому округу.
Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА у Facebook.
Так, до ВР проходять:
“Слуга народу - 43,16% (124 мандата);
“Опозиційна платформа - За життя” - 13,05% (37 мандатів);
“Батьківщина” - 8,18% (24 мандата);
“Європейська солідарність” - 8,10% (23 мандата);
“Голос - 5,82% (17 мандатів).
Як повідомляв Укрінформ, 21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України. ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня.