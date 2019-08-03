ЦВК визнала обраними ще 31 народного депутата

ЦВК визнала обраними ще 31 народного депутата

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Укрінформ
Центральна виборча комісія визнала обраними ще 31 народного депутата, загальна кількість депутатів, яких визнали обраними, становить 191.
Про це повідомляє у суботу пресслужба ЦВК у Facebook.

"ЦВК визнала обраними 31 народного депутата України. Всього визнано обраними 191 народного депутата України", - йдеться у повідомленні.

Таким чином, 3 серпня на підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування ЦВК встановила результати позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року у 31 ОВО.

Обраними народними депутатами визнано таких осіб: Ірину Борзову - в ОВО № 14, Ларису Білозір – в ОВО № 15, Олега Мейдича – в ОВО № 18, Степана Івахіва – в ОВО № 21, Дмитра Чорного – в ОВО № 34, Євгена Яковенка – в ОВО № 52, Володимира Мороза – в ОВО № 59, Дмитра Костюка– в ОВО № 65, Тетяну Грищенко – в ОВО № 66, Юлію Яцик – в ОВО № 79, Ігоря Фріса – в ОВО № 84, Олександра Матусевича – в ОВО № 86, Олега Дунду – в ОВО № 91, Валерія Колюха – в ОВО № 92, Анну Скороход – в ОВО № 93, Ольгу Василевську-Смаглюк – в ОВО № 96, Сергія Буніна – в ОВО № 98, Вікторію Гриб – в ОВО № 105, Олександра Сухова – в ОВО № 107, Сергія Шахова – в ОВО № 114, Галину Васильченко – в ОВО № 118, Ореста Саламаху – в ОВО № 121, Юрія Камельчука – в ОВО № 124, Олександра Пасічного – в ОВО № 127, Олексія Гончаренка – в ОВО № 137, Степана Чернявського – в ОВО № 138, Анатолія Урбанського – в ОВО № 143, Максима Березіна – в ОВО № 151, Ігоря Василіва – в ОВО № 164, Олега Арсенюка – в ОВО № 195 та Олену Лис – в ОВО № 201.

Загалом станом на 3 серпня Центральна виборча комісія визнала обраними уже 191 народного депутата України.

Як повідомляв Укрінформ, 21 липня в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради України.

ЦВК опрацювала всі електронні протоколи 26 липня. Згідно з цими результатами до Верховної Ради проходять п’ять партій: "Слуга народу" (отримала 43,16% голосів); "Опозиційна платформа - За життя" (13,05%); "Батьківщина" (8,18%), "Європейська солідарність" (8,10%), ВО "Голос" (5,82%).

Прийом паперових оригінальних протоколів ЦВК завершила 30 липня.

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ЦВК має встановити та оголосити результати голосування на позачергових парламентських виборах в загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах не пізніше, ніж на 15 день, тобто не пізніше 5 серпня.

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