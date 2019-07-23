Вибори в Україні відповідали міжнародним стандартам - ексглава МЗС Канади

Парламентські вибори в Україні загалом відповідали міжнародним стандартам та засвідчили прагнення українців до змін.

Про це заявив глава канадської спостережної місії за виборами в Україні Ллойд Аксворсі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Українці підтвердили своє прагнення демократичного розвитку, обравши новий парламент під час виборів, що переважно відповідали міжнародним демократичним стандартам. Ці дочасні вибори відбулися в атмосфері підвищених очікувань, що новий парламент втілить прагнення виборців до змін”, - сказав Аксворсі.

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Водночас, він додав, що певна частина громадян України не мала змоги проголосувати через дії Росії.

“Парламентські вибори відбулися на фоні трагедії війни. З огляду на агресію РФ проти України, жителі Криму, а також окремих регіонів Донецької та Луганської областей не змогли скористатися своїм демократичним правом та висловити власні уподобання”, - зазначив глава спостережної місії.

Аксворсі відзначив, що "одночасно із застосуванням мільйонами українців демократичних прав, десятки тисяч росіян вийшли на вулиці Москви, аби висловити власне прагнення до демократії”.

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Як повідомляв Укрінформ, на час парламентських виборів Канада відрядила до України близько 200 спостерігачів під керівництвом колишнього глави МЗС країни Ллойда Аксворсі.