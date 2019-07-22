Євросоюз визнав українські вибори демократичними та порадив виправити недоліки

Євросоюз визнав українські вибори демократичними та порадив виправити недоліки

Укрінформ
Європейський Союз, посилаючись на оцінки спостережної місії ОБСЄ, визнав вибори, що відбулися в Україні 21 липня, конкурентними та демократичними, і водночас порадив усунути виявлені під час їх проведення недоліки перед початком наступного виборчого циклу.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яку оприлюднено на сайті служби зовнішніх дій Євросоюзу.

"Після президентських виборів у березні та у квітні, український народ знову надав потужний мандат для впровадження реформ протягом наступних п'яти років. Зараз це – відповідальність нової влади, - відповісти на очікування народу України", - кажуть в ЄС.

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У заяві йдеться, що, відповідно до попередньої оцінки ОБСЄ/Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), фундаментальні права та свободи були в цілому дотримані під час цих парламентських виборів. Кампанія була конкурентною, а організація виборів була компетентною та ефективною. Відзначається, що спостережна Місія, разом з цим, повідомила про випадки скупівлі голосів, про змішування ділових та політичних інтересів, якими диктувалося висвітлення виборів у медіа, як і про інші зловживання, особливо в мажоритарних округах. Важливо, щоб українська влада виправила відмічені недоліки, на основі рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ, перед початком визначеного електорального циклу, включаючи місцеві вибори 2020 року.

«Європейський Союз підтримує демократичну, стабільну та процвітаючу Україну. Ми сподіваємося розвинути нашу політичну асоціацію та економічну інтеграцію, та досягти результатів у процесі реформ, який є в основі нашої Угоди про асоціацію, та тісно співпрацювати над цими питаннями з новою Верховною Радою та новим Урядом, коли він буде сформований», - наголошується у заяві Євросоюзу.

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Документ нагадує, що Євросоюз першочергову увагу приділяє реформам сфері розвитку верховенства права, у боротьбі з корупцією, в енергетиці та макроекономічній стабільності, що відповідає інтересам громадян України.

«Європейський Союз залишається непорушним у власній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», - наголошується в заяві Євросоюзу.

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