Євросоюз визнав українські вибори демократичними та порадив виправити недоліки

Європейський Союз, посилаючись на оцінки спостережної місії ОБСЄ, визнав вибори, що відбулися в Україні 21 липня, конкурентними та демократичними, і водночас порадив усунути виявлені під час їх проведення недоліки перед початком наступного виборчого циклу.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яку оприлюднено на сайті служби зовнішніх дій Євросоюзу.

"Після президентських виборів у березні та у квітні, український народ знову надав потужний мандат для впровадження реформ протягом наступних п'яти років. Зараз це – відповідальність нової влади, - відповісти на очікування народу України", - кажуть в ЄС.

У заяві йдеться, що, відповідно до попередньої оцінки ОБСЄ/Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ), фундаментальні права та свободи були в цілому дотримані під час цих парламентських виборів. Кампанія була конкурентною, а організація виборів була компетентною та ефективною. Відзначається, що спостережна Місія, разом з цим, повідомила про випадки скупівлі голосів, про змішування ділових та політичних інтересів, якими диктувалося висвітлення виборів у медіа, як і про інші зловживання, особливо в мажоритарних округах. Важливо, щоб українська влада виправила відмічені недоліки, на основі рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ, перед початком визначеного електорального циклу, включаючи місцеві вибори 2020 року.

«Європейський Союз підтримує демократичну, стабільну та процвітаючу Україну. Ми сподіваємося розвинути нашу політичну асоціацію та економічну інтеграцію, та досягти результатів у процесі реформ, який є в основі нашої Угоди про асоціацію, та тісно співпрацювати над цими питаннями з новою Верховною Радою та новим Урядом, коли він буде сформований», - наголошується у заяві Євросоюзу.

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Документ нагадує, що Євросоюз першочергову увагу приділяє реформам сфері розвитку верховенства права, у боротьбі з корупцією, в енергетиці та макроекономічній стабільності, що відповідає інтересам громадян України.

«Європейський Союз залишається непорушним у власній підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах», - наголошується в заяві Євросоюзу.