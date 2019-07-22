Голова спостерігачів від Європарламенту позитивно оцінив вибори в Україні

Голова Комітету Європарламенту із закордонних справ, представник Європейської Народної Партії Девід Макалістер (David McAllister), який очолив спостережну делегацію ЄП на позачергових парламентських виборах в Україні, дав високу оцінку дотриманню демократичних норм під час голосування 21 липня поточного року.

Відповідна заява європейського політика оприлюднена на сайті Європейського Парламенту.

«Перш за все, мої думки сьогодні, передусім, з українським народом: громадяни прийшли на виборчі дільниці та скористалися демократичним правом обирати власних представників. Вони зробили це з ентузіазмом та з твердим переконанням, що вони мають сказати своє слово заради майбутнього власної країни», - йдеться у заяві депутата Європарламенту.

Він відзначив, що це досягнення є ще більш вражаючим, якщо враховувати, що усього у кількох сотнях кілометрів від столиці гинуть українські солдати, захищаючи свою Батьківщину проти російської агресії, підтримуючи цінності і свободи, які є дорогими для всіх європейців.

«Мільйони громадян продовжують знаходитися в пастці та страждати внаслідок прямого та непрямого втручання Росії в цей збройний конфлікт. Мільйони біженців та внутрішньо переміщених осіб, які зосереджені в Україні, потребують допомоги. Оцінюючи ці вибори, міжнародна спільнота не повинна недооцінювати складний та насильницький контекст ситуації з безпеки або випустити з поля зору зусилля та самопожертву, продемонстровані Україною у цій гібридній війні, яка все ще є дуже реальною та складає небезпеку», - наголосив Макалістер.

На його думку, попри такий складний контекст, а також враховуючи той факт, що ці вибори відбулися на кілька місяців раніше запланованого, можна впевнено говорити, що вони були конкурентними, добре організованими та проведеними ефективно. ЦВК, за оцінкою європейського політика, зробила все, що від неї залежить, щоб виправити певні недоліки, що проявилися раніше під час президентської кампанії цього року.

Макалістер висловив переконання, що боротьба з корупцією була найбільш нагальним та домінуючим питанням цих виборів. Це є свідченням того, що результати минулих п’яти років у цій сфері не змогли задовольнити очікування громадян, а також міжнародної спільноти. У той же час, ці зусилля, що були здійснені у цей період, перевищили все, що було зроблено у цьому сенсі з часів набуття Україною незалежності. Новообрані депутати Верховної Ради, разом з Президентом України, зараз мають продовжити будівництво на фундаменті минулих п’яти років, та наростити зусилля, щоб, нарешті, задовольнити очікування громадян. Зрив процесу або його затягування не будуть прийняті.

Він нагадав, що з часів Революції Гідності Україна, яка є стратегічним партнером Європейського Союзу, завжди була серед пріоритетів Європейського Парламенту. Така увага допомагала в імплементації Угоди про асоціацію між ЄС і Україною, яка для ЄС залишається найбільш амбітною, що була укладена з країною – не членом Євросоюзу. Ця угода містить всі цінності і принципи, які дозволили досягти успіху самому Євросоюзу, і можуть допомогти Україні стати більш стійкою перед зовнішніми загрозами, що постають перед нею. У цьому зв’язку конструктивна та багатостороння співпраця між Європарламентом та Верховною Радою, взаємна довіра між ними, що була сформована протягом кількох минулих років, є, на переконання євродепутата, надзвичайно важливими.

«Європейський Парламент рішуче налаштований просувати цю співпрацю навіть далі та надати Верховній Раді весь досвід та допомогу, які є необхідними за результатами роботи цієї спостережної місії. Як законотворець, Верховна рада відіграватиме ключову та вирішальну роль у виконанні більшості рекомендацій. Які будуть представлені нашою місією. Європейський парламент буде на її боці у цій справі, на користь усьому народу України», - підкреслив Макалістер.