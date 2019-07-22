Вибори у Ради були вільними і конкурентними - спецкоординатор місії ОБСЄ

Позачергові парламентські вибори 21 липня були вільними і конкурентними і продемонстрували повагу до фундаментальних прав і свобод громадян в Україні.

Про це заявив Спеціальний координатор і керівник місії короткострокових спостерігачів ОБСЄ Ілкка Канерва на пресконференції у Києві у понеділок, 22 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергові парламентські вибори в Україні 21 липня продемонстрували повагу до фундаментальних прав і свобод. Виборча кампанія була конкурентною, з великою кількістю кандидатів, які представляли широкий спектр політичних партій, хоча траплялися певні порушення, переважно у мажоритарних округах. Загалом учасники виборчого процесу діяли компетентно і ефективно попри обмежений час для підготовки до виборів", - сказав Канерва.

Він зазначив, що голосування було прозорим і добре організованим, з дотриманням необхідних процедур, підрахунок голосів також відбувається прозоро.

Канерва нагадав, що Венеційська комісія рекомендувала збільшити прозорість фінансування виборчого процесу в Україні, однак і під час дострокових парламентських виборів продовжувалися спроби вплинути на волевиявлення виборців за допомогою фінансових механізмів.

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Спецкоординатор ОБСЄ також констатував, що попри диверсифікованість ринку ЗМІ в Україні, насправді він поділений за лініями політичного впливу, що також позначається на волевиявленні українців.

Загалом Канерва відзначив, що спостерігачі ОБСЄ були вражені жагою українців до змін, що підтверджується результатами голосування.